Robert Lewandowski otrzymał oficjalną propozycję kontraktu! W tle wybory

Trwa dyskusja na temat tego, gdzie swoją karierę piłkarską będzie kontynuował Robert Lewandowski. Nie można wykluczyć, że jego kolejnym klubem będzie turecki gigant, Fenerbahce.

Po tym, jak Lewandowski ogłosił, że opuści Barcelonę, w mediach trwa dyskusja odnośnie tego, w jakim kraju i lidze będzie od nowego sezonu grał polski napastnik. Mówił się o zainteresowaniu klubów z Włoch, Arabii Saudyjskiej czy USA. Jak się okazało, nie można wykluczyć gry Lewandowskiego w Turcji.

 

Jak poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu meczyki.pl, Lewandowski otrzymał intratną propozycję właśnie z Turcji. Sytuacja jest jednak o tyle skomplikowana, że oferty nie złożył mu konkretny klub, a... kandydat na prezydenta. Trwa bowiem kampania wyborcza przed wyborami na nowego szefa Fenerbahce i główni kandydaci prześcigają się w różnego rodzaju obietnicach.

 

Jeden z kandydatów, Hakan Safi, złożył więc ofertę Lewandowskiemu, która miałaby wejść w życie, jeśli ten wygrałby wybory na nowego prezydenta Fenerbahce. Zdaniem Włodarczyka, "Lewy" mógłby liczyć na zarobki nawet w wysokości 20 milionów euro. Do wyborów dojdzie w najbliższy weekend - 6-7 czerwca.

 

Safi deklaruje też między innymi, że nowym trenerem w "jego" Fenerbahce miałby zostać Antonio Conte, a dyrektorem inny z legendarnych Włochów, Paolo Maldini.

BS, Polsat Sport
