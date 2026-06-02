Robert Lewandowski otrzymał oficjalną propozycję kontraktu! W tle wybory

Po tym, jak Lewandowski ogłosił, że opuści Barcelonę, w mediach trwa dyskusja odnośnie tego, w jakim kraju i lidze będzie od nowego sezonu grał polski napastnik. Mówił się o zainteresowaniu klubów z Włoch, Arabii Saudyjskiej czy USA. Jak się okazało, nie można wykluczyć gry Lewandowskiego w Turcji.

Jak poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu meczyki.pl, Lewandowski otrzymał intratną propozycję właśnie z Turcji. Sytuacja jest jednak o tyle skomplikowana, że oferty nie złożył mu konkretny klub, a... kandydat na prezydenta. Trwa bowiem kampania wyborcza przed wyborami na nowego szefa Fenerbahce i główni kandydaci prześcigają się w różnego rodzaju obietnicach.

Jeden z kandydatów, Hakan Safi, złożył więc ofertę Lewandowskiemu, która miałaby wejść w życie, jeśli ten wygrałby wybory na nowego prezydenta Fenerbahce. Zdaniem Włodarczyka, "Lewy" mógłby liczyć na zarobki nawet w wysokości 20 milionów euro. Do wyborów dojdzie w najbliższy weekend - 6-7 czerwca.

Safi deklaruje też między innymi, że nowym trenerem w "jego" Fenerbahce miałby zostać Antonio Conte, a dyrektorem inny z legendarnych Włochów, Paolo Maldini.

