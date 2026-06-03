Nowe doniesienia ws. Lewandowskiego! "Blisko porozumienia". Transfer o krok

Lewandowski cztery ostatnie lata spędził w Barcelonie, dla której strzelił 120 goli i zdobył m.in. cztery mistrzostwa Hiszpanii. Wcześniej przez wiele sezonów z powodzeniem bronił barw Bayernu Monachium, z którym wygrał wszystko, co było możliwe, z Champions League na czele. Wielka europejska kariera Polaka zaczęła się od Borussii Dortmund, z którą również świętował sukcesy w postaci dwóch mistrzostw Niemiec i finału Ligi Mistrzów. Dla "Die Roten" zanotował ponad 300 trafień, natomiast dla BVB ponad sto.

Kibice na całym świecie zastanawiają się, gdzie Lewandowski zapisze kolejny rozdział w swojej przebogatej karierze. Wiele wskazuje na to, że będzie to Fenerbahce, o czym informowaliśmy już wcześniej. We wtorkowy wieczór pojawiły się jednak najnowsze doniesienia, które przekazał znany turecki dziennikarz Yagiz Sabuncuoglu.

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"Hakan Safi, który zaoferował Robertowi Lewandowskiemu dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o rok, jest blisko porozumienia z Lewandowskim przy 15 milionach euro rocznie wraz z bonusami za sukcesy!" - przekazał żurnalista za pośrednictwem mediów społecznościowych.

W pierwszej kolejności Safi musi wygrać wybory na prezydenta Fenerbahce, które już za kilka dni. Przy porozumieniu z kapitanem naszej kadry, wydaje się być murowanym faworytem do zwycięstwa. Tym bardziej, że działacz obiecuje sprowadzić inne gwiazdy, których trenerem miałby zostać Antonio Conte. Drużyna ze Stambułu, która skończyła miniony sezon na drugim miejscu za Galatasaray i zagra w eliminacjach Champions League, ma zostać potęgą nie tylko na krajowym podwórku, ale i liczącym się zespołem na Starym Kontynencie. Lewandowski ma być twarzą tego projektu.

Polsat Sport