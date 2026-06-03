Bednarek namawiał Lewandowskiego na transfer do Porto? Obrońca zamilkł

Reprezentacja Polski zremisowała z Nigerią 2:2 w towarzyskim spotkaniu rozegranym na PGE Narodowym w Warszawie. Bramki dla naszego zespołu zdobyli Kacper Potulski oraz Przemysław Wiśniewski.

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Tuż po zakończeniu meczu jeden z liderów polskiej kadry Jan Bednarek podsumował to, co działo się na boisku.

- Wydaje mi się, że poprawiliśmy ostatnie błędy. Obrona stała wysoko, była bardziej agresywna. (...) Nie pozwoliliśmy przeciwnikom na wiele, więc można powiedzieć, że zanotowaliśmy progres. (...) Mieliśmy szczerą rozmowę z trenerem i to zadziałało - przekazał.

Obrońca FC Porto docenił to, że Robert Lewandowski przyleciał na czerwcowe zgrupowanie.

- Nie musiało go z nami być. To pokazuje, że wierzy w naszą kadrę. Doświadczenie, które ma, na pewno pomoże młodszym zawodnikom. Jest to piłkarz, z którym chcemy jak najdłużej grać. Wydaje mi się, że najlepszy w historii reprezentacji Polski. Występować u jego boku to niesamowita przyjemność. Mam nadzieję, że nie zakończy kariery w reprezentacji - przyznał.

W ostatnim czasie media informowały o rzekomym zainteresowaniu portugalskiego zespołu Lewandowskim.

- Czy będę namawiał go na przyjście do FC Porto? Pomidor - podsumował Bednarek.

Reprezentacja Polski rozegra kolejny mecz 25 września. Jej rywalem w Lidze Narodów będzie Bośnia i Hercegowina.

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HP, Polsat Sport