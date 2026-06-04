Michał Białoński, Polsat Sport: Do jakich wniosków doszedł pan po meczach Polski z Ukrainą i Nigerią?



Zbigniew Boniek: Trudno powiedzieć, w którym z tych meczów nasz skład był bardziej zbliżony do optymalnego. Z pewnością można powiedzieć, że to były dwa zupełnie różne mecze. Ten z Ukrainą był dziwny, było w nim aż dziewięć zmian, sporo chaosu. W przerwie, gdy przegrywaliśmy 0-2 najlepsze elementy zostały wymienione itd. Natomiast w środę na PGE Narodowym było widać, że reprezentacji zależało na zwycięstwie, żeby klimat wokół kadry się poprawił. Zwycięstwo było potrzebne do spokojnej, dobrej pracy. I można powiedzieć, że ten spokój uratował Wiśniewski kapitalnym golem na wagę remisu.



Natomiast w środę graliśmy z Nigerią, która była szalenie osłabiona.

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To prawda, radziła sobie bez Victora Osimhena, Samuela Chukwueze i Ademoli Lookmana.

Tym bardziej ciężko po takim meczu wyciągać daleko idące wnioski. Jesteśmy w okresie dziwnym, niektórzy piłkarze są już podczas wakacji itd. Wydaje mi się, że więcej odpowiedzi uzyskamy jesienią po meczach Ligi Narodów. Aczkolwiek dla trenera Urbana materiał do analiz jest zawsze ciekawy i dobry. Myślę, że wczoraj wielu ludzi w Polsce po raz pierwszy obejrzało na żywo Kacpra Potulskiego.

Podobała się panu jego gra?



Jest to na pewno piłkarz, który ma duży potencjał. Przede wszystkim to, co mnie uderzało, to pewność siebie, dobre ego, wyprowadzanie piłki, brak bojaźni, granie "z klepy", wymiana podań. Jest dobry technicznie. Musi poprawić grę jeden na jednego, bo Nigeryjczycy uciekli mu ze dwa razy, ale w tak młodym wieku to jest normalne. Na dodatek Kacper strzelił jeszcze bramkę, którą będzie pamiętał do końca życia.

Mam przekonanie, że mamy dobrych piłkarzy indywidualnie, natomiast oni nie tworzą jeszcze dobrego, solidnego i skonsolidowanego zespołu. I nad tym musi popracować trener Urban.

Nie wiem, czy się pan zgodzi z moją obserwacją po tym dwumeczu, że coraz mniej mamy atutów, które dają nam przewagę nad przeciętnymi rywalami, jakimi są obecnie Ukraińcy i Nigeryjczycy. Nie jesteśmy od nich lepsi fizycznie ani technicznie. Szybkościowo góruje nad nimi Jakub Kamiński, momentami Nicola Zalewski, który i tak jest daleki od optymalnej formy. Próbujemy coś wskórać po stałych fragmentach gry, z drugiej strony w grze defensywnej robimy sporo błędów. To dość smutny obraz. Brakuje elementu, który pozwalałby nam na wygrywanie meczów.

Oczywiście, zarówno Ukraina, jak i Nigeria, to solidne, niezbyt mocne zespoły, ale też nie są to jakieś "ogórki". Czym mamy ich ogrywać? Do tej pory ogrywaliśmy takich przeciwników dzięki posiadaniu najlepszej na świecie w całym XXI wieku "dziewiątki". Robert bez wątpienia taką jest i robił rywalom wiele problemów swoją grą. Stanowił terminal, który nigdy się nie myli. Dzisiaj, kiedy Robert ma już swoje lata i zaczyna grać troszeczkę inaczej, musimy poszukać innych rozwiązań. Dlatego z tym brakiem atutów absolutnie się zgadzam.

Co do Roberta, to dawno nie widziałem go w czerwcowym, przedwakacyjnym meczu bez stawki, tak bijącego się fizycznie z rywalami jak z Nigeryjczykami. Widać, że mu strasznie zależało. Znakomicie się wywiązywał z roli kapitana, choć szybkość już nie ta co dawniej.

Skoro mówimy o występach w reprezentacji narodowej, nie wydaje mi się, żeby ambicja była jakimś argumentem. Ambitnie walczyć muszą wszyscy, czy to jest Robert, czy Potulski, czy Wójcik. To musi być automatyczny warunek po założeniu koszulki reprezentacyjnej. Natomiast muszę powiedzieć, że Robert w tych dwóch meczach starał się, ale niewiele mu wychodziło i z pewnością nie były to jego dwa najlepsze mecze w reprezentacji.

Przeciw Ukrainie obroną kierował Tomasz Kędziora, a przeciw Nigerii – Jan Bednarek. Kto lepiej wypadł?

To nie jest totalizator, losowanie kto lepiej zagrał, a kto gorzej. Wydaje mi się, że taka analiza do niczego nie prowadzi. Kędziora pokazał, że śmiało może grać na tej pozycji. Bednarek wydaje się mieć pozycję niezagrożoną, bo my próbujemy różnych ustawień, ale jak przyjdzie mecz o stawkę, to wystawimy Bednarka. Czy to jest dobre czy złe? Nie wiem. Nurtuje mnie jeszcze jedno – mamy Ziółkowskiego i zupełnie nie wiem, dlaczego go zabrakło wśród powołanych na ten dwumecz. Przecież Janek ma bardzo duży potencjał. Potulski i Ziółkowski to przyszłość naszej reprezentacji i nad tym trzeba popracować. Natomiast stwierdzenia, że lepszy jest ten czy tamten do niczego nie doprowadzą.



Bardziej do pana przemawia ustawienie środka pola z typowym defensywnym pomocnikiem od przerywania akcji rywala jak Bartosz Slisz, czy z piłkarzem pokroju Jakuba Piotrowskiego, który potrafi również włączyć się do działań ofensywnych?

W dzisiejszej piłce nie ma miejsca dla "przecinaków". Zmieniły się przepisy, żółtą kartkę można dostać prawie za nic. Im więcej jest jakości na boisku, im więcej jest zawodników, którzy potrafią rozgrywać piłkę, tym lepiej dla drużyny. Dzisiaj gra się blisko siebie, drużyna między liniami nie może zostawiać za dużo przestrzeni, czyli ja osobiście uważam, że w środku pola muszą grać zawodnicy, którzy potrafią grać w piłkę, swoim ruchem i umiejętnościami, inteligencją potrafią odebrać piłkę przeciwnikowi. Czasy przecinaków bezpowrotnie minęły.



Nie uważa pan, że powinniśmy wrócić do gry czwórką obrońców? Cały świat gra już w ten sposób, najlepsze drużyny w Lidze Mistrzów. Trener Urban mówi, że brakuje mu typowego lewego obrońcy. Ma przecież Jakuba Kiwiora. Tymczasem przez ustawianie w tyłach pięciu obrońców, zubożamy środek i rywale zyskują tam przewagę.

Wydaje mi się, że to jest temat troszeczkę zastępczy. Każdy dobry piłkarz na tym poziomie potrafi sobie poradzić bez względu na to, czy gra trójką, czwórką, czy piątką w obronie. Dowodzi tego chociażby fakt, że Bednarek z Kiwiorem na co dzień, w FC Porto, grają w ustawieniu czwórką a nie w piątce. Podobnie Wiśniewski z Kapuadim w Widzewie. Ale to są tematy zastępcze, które nie spowodują, że nagle będziemy wygrywali mecze.

Osobiście uważam, że gdybyśmy grali czwórką w obronie, a na bokach wystawilibyśmy zawodników, którzy bardziej mają potencjał defensywny niż ofensywny, to byłoby to z większą korzyścią dla reprezentacji i mielibyśmy też większą możliwość atakowania. My nie możemy się łudzić, że będziemy wygrywali tak jak przez ostatnią dekadę, gdy Lewandowski rozwiązywał nam wszystkie problemy. Dzisiaj Robert ma potrzebę, żeby przy nim do pomocy byli inni zawodnicy. Po prostu, lata lecą też dla Roberta. Jeżeli Lewandowski nadal będzie grał w reprezentacji, to trzeba wokół niego stworzyć trochę inny system.

Zbigniew Boniek o sukcesie Mai Chwalińskiej

Jest pan wielkim fanem tenisa. Mamy moment wielkiej chwały. Maja Chwalińska dzielnie zastępuje Igę Świątek na Rolandzie Garrosie. Pochodząca z Dąbrowy Górniczej tenisistka awansowała do półfinału, ale stylem gry bardziej przypomina sprytną i techniczną Agnieszkę Radwańską niż Igę. Jak pan odbiera grę Mai?

Muszę powiedzieć, że jestem pod wielkim wpływem tej dziewczyny i wiem doskonale, że to nie jest wejście do top 10 rankingu WTA. O to jej nie będzie łatwo, bo to jest zawodniczka, która gra tenis bardzo defensywny. Używa do tego głowy, jest szalenie inteligentna. Maja denerwuje przeciwniczki, które prześcigają się w tym, kto silniej uderzy. Tymczasem jak się gra z Chwalińską, to nie ma dwóch z rzędu takich samych piłek. Jest dropszot, albo bekhend, albo piłka topspinowa, albo zmiana kierunku gry, zagrania przeciw nogom.

Nie jest z nią łatwo grać i niech ten sen panny Mai trwa jak najdłużej! W półfinale zmierzy się z Dianą Sznajder i moim zdaniem szanse są rozłożone 50 na 50. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Z pewnością olbrzymią satysfakcją jest widzieć Polkę gra absolutnie inaczej niż wszyscy inni, na dodatek doszła tak daleko dzięki głowie, inteligencji.