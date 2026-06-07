Fani Barcelony wydali wyrok ws. Lewandowskiego! Tak podsumowali pobyt Polaka w klubie

Robert Lewandowski przeszedł do Barcelony w 2022 roku, kiedy został wykupiony z Bayernu Monachium za 45 mln euro. Bardzo szybko wywalczył miejsce w składzie i stał się jednym z liderów drużyny.

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Polak rozegrał łącznie dla Barcelony 193 mecze, w których strzelił 120 goli. Mało tego, trzykrotnie sięgnął z nią po mistrzostwo Hiszpanii, zdobył też Puchar Hiszpanii oraz trzy razy Superpuchar Hiszpanii. W sezonie 2022/23 został również królem strzelców La Liga.

Dziennik "Mundo Deportivo" zlecił firmie badawczej Estudi Press przeprowadzenie ankiety wśród socios, czyli grupy kibiców Barcelony, by ocenili pobyt Lewandowskiego w klubie.

Aż 58 proc. uważa, że 37-latek zasłużył na ocenę "celującą", podczas gdy 39 proc. na "bardzo dobrą". Tylko 2,3 proc. wystawiło mu stopień "dostateczny". Nikt nie ocenia jednak jego pobytu negatywnie.

"Niewielu piłkarzy zostawia tak wielkie dziedzictwo jak Robert Lewandowski, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że cztery lata temu, gdy dołączał do Barcelony, oczekiwania nie były zbyt duże ze względu na jego wiek" - przekazano, dodając jednak, że był on kluczowy w zdobyciu wszystkich trofeów.

Dziennikarze podkreślają, że średnia 30 goli na sezon tłumaczy wysokie noty. "Jego czas w klubie był naznaczony pełnym zaangażowaniem i profesjonalizmem w szatni oraz świetną integracją z życiem w Katalonii wraz z rodziną" - podsumowano.

Robert Lewandowski nie znalazł jeszcze nowego klubu. Od dłuższego czasu mówi się, że może trafić do jednego z saudyjskich gigantów, choć ostatnio pojawiły się plotki odnośnie do jego potencjalnego transferu do tureckiego Fenerbahce.