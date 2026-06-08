To już przesądzone! Z Turcji płyną przełomowe wieści dla Lewandowskiego

Robert Lewandowski

Biznesmen Hakan Safi, który obiecał transfer Roberta Lewandowskiego, przegrał wybory na prezesa Fenerbahce. Po ośmiu latach przerwy tę funkcję ponownie będzie sprawował Aziz Yildirim - poinformował 19-krotny mistrz Turcji.

Piłkarz w niebiesko-czerwonej koszulce z numerem 9 na plecach idzie po boisku, odwrócony tyłem do widza, na tle trybun pełnych kibiców.
fot. PAP
Robert Lewandowski odchodzi z Barcelony

73-letni Yildirim, biznesmen z branży budowlanej, kierował już klubem w latach 1998–2018. Pokonał Safiego w głosowania członków klubu podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w niedzielę w dzielnicy Kadikoy.

 

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Wybory zostały ogłoszone po tym, jak o swojej rezygnacji poinformował dotychczasowy szef klubu Sadettin Saran. W czwartek sąd skazał go na 2,5 roku więzienia za podżeganie do nielegalnych zakładów bukmacherskich.

 

Safi kusił swoich zwolenników wizją pozyskania Lewandowskiego, a tureckie media prześcigały się w informacjach o tym, że Polak miał zaakceptować ofertę. Rzekomo proponowano mu dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny sezon i zarobki na poziomie 10-15 mln euro rocznie.

 

37-letni napastnik ogłosił niedawno, że po sezonie opuści Barcelonę, dla której grał od 2022 roku. Trzykrotnie zdobył mistrzostwo Hiszpanii (2023, 2025-26), raz Puchar Króla (2025) i trzykrotnie Superpuchar Hiszpanii. Łącznie rozegrał 193 spotkania, w których strzelił 120 goli, co daje mu 14. miejsce w klubowej klasyfikacji strzelców wszech czasów.

 

W sezonie 2025/26 wystąpił w 46 meczach i zanotował 19 trafień. W minionych miesiącach odgrywał coraz mniejszą rolę w zespole, coraz częściej wchodził z ławki rezerwowych, miał też więcej przerw spowodowanych kłopotami zdrowotnymi.

 

Do tej pory piłkarz nawet nie zasugerował, jaki kierunek wybierze. Na początku spekulacji łączono go głównie z Arabią Saudyjską lub amerykańsko-kanadyjską ligą MLS. Chęć jego zatrudnienia wyrażały też kluby włoskie, ale raczej nie byłyby w stanie spełnić oczekiwań finansowych Polaka. 

HP, PAP
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