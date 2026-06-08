To już przesądzone! Z Turcji płyną przełomowe wieści dla Lewandowskiego

73-letni Yildirim, biznesmen z branży budowlanej, kierował już klubem w latach 1998–2018. Pokonał Safiego w głosowania członków klubu podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w niedzielę w dzielnicy Kadikoy.

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Wybory zostały ogłoszone po tym, jak o swojej rezygnacji poinformował dotychczasowy szef klubu Sadettin Saran. W czwartek sąd skazał go na 2,5 roku więzienia za podżeganie do nielegalnych zakładów bukmacherskich.

Safi kusił swoich zwolenników wizją pozyskania Lewandowskiego, a tureckie media prześcigały się w informacjach o tym, że Polak miał zaakceptować ofertę. Rzekomo proponowano mu dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny sezon i zarobki na poziomie 10-15 mln euro rocznie.

37-letni napastnik ogłosił niedawno, że po sezonie opuści Barcelonę, dla której grał od 2022 roku. Trzykrotnie zdobył mistrzostwo Hiszpanii (2023, 2025-26), raz Puchar Króla (2025) i trzykrotnie Superpuchar Hiszpanii. Łącznie rozegrał 193 spotkania, w których strzelił 120 goli, co daje mu 14. miejsce w klubowej klasyfikacji strzelców wszech czasów.

W sezonie 2025/26 wystąpił w 46 meczach i zanotował 19 trafień. W minionych miesiącach odgrywał coraz mniejszą rolę w zespole, coraz częściej wchodził z ławki rezerwowych, miał też więcej przerw spowodowanych kłopotami zdrowotnymi.

Do tej pory piłkarz nawet nie zasugerował, jaki kierunek wybierze. Na początku spekulacji łączono go głównie z Arabią Saudyjską lub amerykańsko-kanadyjską ligą MLS. Chęć jego zatrudnienia wyrażały też kluby włoskie, ale raczej nie byłyby w stanie spełnić oczekiwań finansowych Polaka.

HP, PAP