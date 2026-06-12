Lewandowski leci spotkać się z władzami tego klubu! To może zdecydować o transferze

Robert Lewandowski już niedługo spotka się z władzami Chicago Fire. "Poważnie rozważa propozycję Amerykanów" - przekazał dziennikarz.

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Dodał jednak, że 37-latek nie podjął jeszcze żadnej decyzji, choć wizyta w Chicago "ma w tym pomóc". "Klubowi bardzo zależy na zatrudnieniu polskiej gwiazdy, ale sam piłkarz ma wątpliwości" - czytamy.

Transfer do MLS byłby zaskoczeniem, zwłaszcza że w ostatnim czasie mówiło się o innych kierunkach. Przede wszystkim Polakiem były zainteresowane saudyjskie kluby. Portal WP SportoweFakty pisał, że Al-Hilal jest gotowe zapłacić munawet 90 mln euro za sezon.

Lewandowski rozegrał w ubiegłym sezonie dla Barcelony 46 meczów, w których strzelił 19 goli.

HP, Polsat Sport