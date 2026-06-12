To tam trafi Lewandowski? "Pracujemy nad tym"

O możliwym transferze Lewandowskiego do Chicago spekuluje się już od dłuższego czasu. To jeden z pierwszych klubów, który pojawił się na horyzoncie, gdy było jasne, że Polak odejdzie z Barcelony. Teraz wiadomo, że to nie tylko plotki, ponieważ w kwestii pozyskania kapitana naszej reprezentacji wypowiedział się szkoleniowiec amerykańskiego zespołu.

- Pod względem umiejętności widzimy go w jednym rzędzie z Messim. Jest dużo do zrobienia. Staramy się pozyskać piłkarzy światowej klasy. Nikt nie strzelił więcej goli niż Lewandowski w ostatnich 15 latach w pięciu najlepszych ligach w Europie. To absolutna legenda. Przyjście zawodnika tego kalibru byłoby świetne nie tylko dla Chicago Fire, ale całej MLS - rzekł Berhalter w programie "Up&Adams".

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Lewandowski miałby zostać twarzą nowego projektu, który powstaje w Chicago, a którego zwieńczeniem będzie nowy stadion. Obiekt ma zostać oddany do użytku w 2028 roku. Klub liczy, że pozyskanie 37-latka wzbudzi większe zainteresowanie futbolem u amerykańskiej Polonii mieszkającej w mieście. Na konkrety trzeba jednak poczekać.

- Trzeba być cierpliwym. Miejmy nadzieję, że w ciągu paru tygodni będziemy w stanie przekazać więcej informacji - wspomniał menedżer Chicago Fire.

Polsat Sport