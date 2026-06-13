Amerykanie kuszą Roberta Lewandowskiego! Niesamowite pieniądze dla Polaka
Coraz głośniej mówi się o możliwym przejściu Roberta Lewandowskiego do Chicago Fire. Według informacji przekazanych przez Romana Kołtonia, Polak może otrzymywać za grę w MLS nawet 20 milionów euro rocznie.
Polak rozegrał niedawno swój ostatni mecz w barwach Barcelony. Jeszcze nie wiadomo, gdzie w przyszłym sezonie będzie występował kapitan Biało-Czerwonych. W przestrzeni medialnej pojawiały się doniesienia dotyczące możliwego transferu do Włoch, Arabii Saudyjskiej lub Stanów Zjednoczonych.
W ostatnim czasie coraz częściej w kontekście "Lewego" mówi się o MLS. Jak przekazał dziennikarz Tomasz Włodarczyk, Lewandowski udał się do Chicago na rozmowy z władzami tamtejszego Chicago Fire. Poinformował jednak, że napastnik nie podjął jeszcze żadnej konkretnej decyzji.
ZOBACZ TAKŻE: Nowe informacja w sprawie Roberta Lewandowskiego! To wtedy ogłoszą jego nowy klub?
Teraz kolejne informacje - tym razem dotyczące ewentualnych zarobków Lewandowskiego - przekazał Roman Kołtoń.
"McDonald’s Park, tak ma się nazywać nowy stadion Chicago Fire. Słyszę, że już pierwsza prezentacja Amerykanów dla Roberta Lewandowskiego spowodowała, że Polakowi 'szczęka opadła'. A był bardzo sceptyczny. Amerykanie byli niesamowicie profesjonalni. Pokazali, gdzie są i co chcą osiągnąć. Robertowi pokazali nawet budynek, w którym Ania (Anna Lewandowska, żona Roberta Lewandowskiego - przyp. red.) ma mieć swoje studio fitness. Szkoły dla dzieci? A jakże. Kontrakt piłkarza? 15 mln euro rocznie, a z premiami nawet 20 mln. Długość umowy? 2, a nawet 3 lata, ponieważ nowy obiekt - w centrum Chicago - ma zostać otwarty w 2028 roku" - napisał dziennikarz na swoim profilu na platformie "X".
Według informacji przekazanych przez założyciela "Prawdy Futbolu", włodarze Chicago Fire mogą być w stanie przekonać Lewandowskiego aspektami biznesowymi.
Warto przypomnieć, że media za oceanem już poinformowały o możliwej dacie ogłoszenia "Lewego" w klubie z "Wietrznego Miasta". Dziennikarze Tim Hotze i Alex Calabrese na łamach "MIR97 Media" napisali o specjalnych wiadomościach, które mieli otrzymać kibice Chicago Fire. Według maili, do których dotarli żurnaliści, fani klubu zostali poproszeni o przyjście na "specjalne wydarzenie", podczas którego może pojawić się wyjątkowy gość.
Do eventu ma dojść już w tę niedzielę przy okazji wspólnego oglądania mundialu w strefie kibica zorganizowanej w Chicago. Wiele osób łączy to z możliwym ogłoszeniem transferu Lewandowskiego.Przejdź na Polsatsport.pl