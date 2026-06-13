Amerykanie kuszą Roberta Lewandowskiego! Niesamowite pieniądze dla Polaka

Polak rozegrał niedawno swój ostatni mecz w barwach Barcelony. Jeszcze nie wiadomo, gdzie w przyszłym sezonie będzie występował kapitan Biało-Czerwonych. W przestrzeni medialnej pojawiały się doniesienia dotyczące możliwego transferu do Włoch, Arabii Saudyjskiej lub Stanów Zjednoczonych.

W ostatnim czasie coraz częściej w kontekście "Lewego" mówi się o MLS. Jak przekazał dziennikarz Tomasz Włodarczyk, Lewandowski udał się do Chicago na rozmowy z władzami tamtejszego Chicago Fire. Poinformował jednak, że napastnik nie podjął jeszcze żadnej konkretnej decyzji.

ZOBACZ TAKŻE: Nowe informacja w sprawie Roberta Lewandowskiego! To wtedy ogłoszą jego nowy klub?

Teraz kolejne informacje - tym razem dotyczące ewentualnych zarobków Lewandowskiego - przekazał Roman Kołtoń.

"McDonald’s Park, tak ma się nazywać nowy stadion Chicago Fire. Słyszę, że już pierwsza prezentacja Amerykanów dla Roberta Lewandowskiego spowodowała, że Polakowi 'szczęka opadła'. A był bardzo sceptyczny. Amerykanie byli niesamowicie profesjonalni. Pokazali, gdzie są i co chcą osiągnąć. Robertowi pokazali nawet budynek, w którym Ania (Anna Lewandowska, żona Roberta Lewandowskiego - przyp. red.) ma mieć swoje studio fitness. Szkoły dla dzieci? A jakże. Kontrakt piłkarza? 15 mln euro rocznie, a z premiami nawet 20 mln. Długość umowy? 2, a nawet 3 lata, ponieważ nowy obiekt - w centrum Chicago - ma zostać otwarty w 2028 roku" - napisał dziennikarz na swoim profilu na platformie "X".

McDonald’s Park, tak ma się nazywać nowy stadion Chicago Fire. Słyszę, że już pierwsza prezentacja Amerykanów dla Roberta Lewandowskiego spowodowała, że Polakowi „szczęka opadła”. A był bardzo sceptyczny. Amerykanie byli niesamowicie profesjonalni. Pokazali, gdzie są i co chcą… — Roman Kołtoń (@KoltonRoman) June 12, 2026

Według informacji przekazanych przez założyciela "Prawdy Futbolu", włodarze Chicago Fire mogą być w stanie przekonać Lewandowskiego aspektami biznesowymi.

Warto przypomnieć, że media za oceanem już poinformowały o możliwej dacie ogłoszenia "Lewego" w klubie z "Wietrznego Miasta". Dziennikarze Tim Hotze i Alex Calabrese na łamach "MIR97 Media" napisali o specjalnych wiadomościach, które mieli otrzymać kibice Chicago Fire. Według maili, do których dotarli żurnaliści, fani klubu zostali poproszeni o przyjście na "specjalne wydarzenie", podczas którego może pojawić się wyjątkowy gość.

Do eventu ma dojść już w tę niedzielę przy okazji wspólnego oglądania mundialu w strefie kibica zorganizowanej w Chicago. Wiele osób łączy to z możliwym ogłoszeniem transferu Lewandowskiego.

AA, Polsat Sport