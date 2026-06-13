Lewandowski, czyli "amerykański sen"?

McDonald’s Park, tak ma się nazywać nowy stadion Chicago Fire. Słyszę, że już pierwsza prezentacja Amerykanów dla Roberta Lewandowskiego spowodowała, że Polakowi "szczęka opadła". A był bardzo sceptyczny. Amerykanie byli niesamowicie profesjonalni. Pokazali, gdzie są i co chcą osiągnąć. Robertowi pokazali nawet budynek, w którym Ania ma mieć swoje studio fitness. Szkoły dla dzieci? A jakże! I tak dalej, i tym podobne.

Kontrakt nawet na 3 lata

Kontrakt piłkarza? 15 mln euro rocznie, a z premiami nawet 20 mln. Długość umowy? 2, a nawet 3 lata, ponieważ nowy obiekt, czyli McDonald's Park - w centrum Chicago - zostanie otwarty w 2028 roku. Widzimy jak McDonald’s gra w kampanii reklamowej przy okazji mundialu. To są największe gwiazdy: Ronaldinho, Lamine Yamal, Thierry Henry i Son Hueng-Min, w USA dodatkowo ambasadorem jest Christian Pulisic, a w Kanadzie Alphonso Davies. Lewandowski na murawie najpierw Soldier Field, a następnie McDonald’s Park? Dlaczego nie?

Szczególnie, że Amerykanie myślą biznesowo. Mogą skusić "RL9" także biznesem - może udziałami? Dziś klub ma budżet roczny 64 mln dolarów, wycena Chicago Fire sięga - wg "Forbesa" - 600 mln dolarów. Jednak to się może szybko zmienić. Soccer idzie w górę w USA, co związane jest z przyciąganiem takich nazwisk, jak David Beckham, Zlatan Ibrahimovic, czy od trzech lat Lionel Messi. Mundial 2026 też swoją rolę w tej koniunkturze odegra.

Turcja padła, co z Arabią?

Lewandowski w Chicago? Polonia w "Wietrznym Mieście" jest niezwykle liczna - najskromniejsze szacunki mówią o 700 tysiącach, a niektóre źródła podają nawet 1,5 mln. W całych Stanach Zjednoczonych Polaków, czy też potomków naszych rodaków żyje nawet 10 mln. Lewandowski byłby doskonałym ambasadorem. Włochy na dziś mało prawdopodobne. Opcja w Turcji padła (kandydat, który chciał Lewandowskiego w Fenerbahce przepadł w wyborach), a Arabia Saudyjska to… zagadka. Jakby się wstrzymali z gigantycznymi stawkami, a jeśli iść na Bliski Wschód, to stawka musi być bajeczna. To może jednak "amerykański sen" RL9?

"Prawda Futbolu"