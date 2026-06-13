Nowe informacja w sprawie Roberta Lewandowskiego! To wtedy ogłoszą jego nowy klub?

Plotki na temat możliwego nowego klubu Roberta Lewandowskiego po odejściu z Barcelony nie cichną. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski był już łączony z zespołami z Włoch, Arabii Saudyjskiej i Stanów Zjednoczonych. Ostatnio w mediach pojawiły się dodatkowe informacje dotyczące ostatniego z wymienionych kierunków.

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Jak przekazał dziennikarz Tomasz Włodarczyk, Lewandowski udał się do Chicago na rozmowy z władzami tamtejszego Chicago Fire. Poinformował jednak, że napastnik nie podjął jeszcze żadnej konkretnej decyzji.

Teraz amerykańskie media przekazały kolejne ważne informacje. Dziennikarze Tim Hotze i Alex Calabrese na łamach "MIR97 Media" napisali o specjalnych wiadomościach, które mieli otrzymać kibice Chicago Fire. Według maili, do których dotarli żurnaliści, fani klubu z "Wietrznego Miasta" zostali poproszeni o przyjście na "specjalne wydarzenie", podczas którego może pojawić się wyjątkowy gość.

Do wydarzenia ma dojść już w tę niedzielę przy okazji wspólnego oglądania mundialu w strefie kibica zorganizowanej w Chicago. Wiele osób łączy to z możliwym ogłoszeniem transferu Lewandowskiego.

Według tego samego źródła w amerykańskim mieście miały pojawić się bilbordy, witające Polaka w mieście.

AA, Polsat Sport