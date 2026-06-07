Były kapitan kadry przewiduje. Chodzi o przyszłość Lewandowskiego

Robert Lewandowski wystąpił w obu meczach reprezentacji Polski podczas ostatniego zgrupowania. Nie udało mu się jednak wpisać na listę strzelców, choć miał do tego okazję, choćby w spotkaniu z Nigerią.

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Coraz więcej mówi się, że po tym, jak 37-latek odszedł z Barcelony, zdecyduje się również zrezygnować z gry w kadrze. Na ten temat wypowiedział się były reprezentant Polski Maciej Żurawski.

- Musimy szukać rozwiązań w ofensywie - rozpoczął. - Wszystko wskazuje na to, że forma Roberta Lewandowskiego będzie coraz niższa. Nie mówię nawet pod kątem fizycznym, ale skuteczności - przekazał w programie "Cafe Futbol".

Mimo to trudno sobie obecnie wyobrazić zespół bez byłego piłkarza Bayernu Monachium. Następców jest przecież niewielu.

- Trzeba się zastanowić, czy Buksa, Świderski oraz Piątek, którzy są w kadrze od dawna, są w stanie dać nam powtarzalną jakość. Bo to jest schemat powtarzalny - tłumaczył.

Selekcjoner Jan Urban powołał na czerwcowe zgrupowanie dwóch nowych napastników: robiącego furorę na zapleczu Bundesligi Mateusza Żukowskiego oraz wicekróla strzelców Ekstraklasy Karola Czubaka.

Ten pierwszy zastąpił Lewandowskiego w przerwie meczu z Ukrainą, natomiast zawodnik Motoru Lublin zaliczył zaledwie minutę w starciu z Nigerią.

Reprezentacja Polski rozegra kolejne mecze dopiero we wrześniu w Lidze Narodów. Najpierw zagramy u siebie z Bośnią i Hercegowiną, natomiast potem po raz kolejny zmierzymy się na wyjeździe ze Szwecją.