Czy Lewandowski nadal będzie grał w reprezentacji Polski? "Urban daje mu czas"

Robert Lewandowski

Co dalej z Robertem Lewandowskim? To pytanie cały czas zadają sobie kibice i dziennikarze. Na temat przyszłości kapitana piłkarskiej reprezentacji Polski w programie "Cafe Futbol" wypowiedział się Roman Kołtoń.

Czy Lewandowski nadal będzie grał w reprezentacji Polski? "Urban daje mu czas"
fot. Cyfrasport
Roman Kołtoń o przyszłości Roberta Lewandowskiego i reprezentacji Polski

Jeszcze nie wiadomo, gdzie w kolejnym sezonie będzie grał Robert Lewandowski. Coraz częściej mówi się, że były napastnik Barcelony będzie występował za oceanem w MLS, a konkretnie - w Chicago Fire. 

 

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Wiele osób zastanawia się, czy przejście do Stanów Zjednoczonych wykluczy Lewandowskiego z gry w piłkarskiej reprezentacji Polski. Na ten temat w programie "Cafe Futbol" wypowiedział się Roman Kołtoń. 

 

- Wydaję mi się, że "Lewy" jest skłonny grać kolejne dwa lub trzy lata w piłkę i nie pożegna się z reprezentacją. Taka jest moja opinia. Urban daje mu czas - powiedział ekspert. 

 

Założyciel "Prawdy Futbolu" ocenił również, co jest potrzebne do odpowiedniego zbudowania drużyny.

 

- Uważam, że jak coś tworzysz, to potrzebujesz burzy mózgów. Wiem, że na koniec odpowiedzialność bierze ten najważniejszy, czyli Brzęczek, Michniewicz, Probierz czy Urban. Musi być burza mózgów na bazie tego, co się zdarzyło, czyli tych czterech wiosennych meczów. Nie deprecjonowałbym spotkań czerwcowych. Kluczem do wszystkiego jest mecz ze Szwecją - ocenił dziennikarz.

 

Polaków czeka rywalizacja w grupie czwartej Dywizji B Ligi Narodów. Zmierzą się tam z reprezentacjami: Szwecji, Bośni i Hercegowiny oraz Rumunii.

 

- Dzisiaj tym bardziej śledziłbym Szwedów, zawodników z Bośni i Hercegowiny czy Rumunii, bo tę grupę Ligi Narodów trzeba wygrać. Mamy taki potencjał piłkarski, że powinniśmy wygrać. To będzie trudne, natomiast jest możliwe - podsumował Kołtoń.

 

Całość wypowiedzi w załączonym materiale wideo.

 

AA, Polsat Sport
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