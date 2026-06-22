Robert Lewandowski zagra we Włoszech? "To może być ważne"

Robert Lewandowski zdecydował się nie przedłużać kontraktu z FC Barceloną, przez co od 1 lipca będzie wolnym zawodnikiem. Nie milkną spekulacje dotyczące przyszłości Polaka. Wśród potencjalnych kierunków wymienia się Chicago Fire z MLS, Fenerbahçe z tureckiej Super Lig, kluby z Arabii Saudyjskiej oraz włoskie potęgi – przede wszystkim Juventus i AC Milan.

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Cataluccio zapytany czy widziałby Roberta Lewandowskiego w jakimś Włoskim klubie odpowiedział:

– Lewandowski jest wielkim piłkarzem, ma niesamowite doświadczenie i miał okazję grać w największych klubach. Według mnie Robert pasowałby do młodej drużyny, której celem jest osiągnięcie sukcesu za cztery lata. Może Como, może AC Milan, bo wydaje mi się, że szykuje się tam rewolucja transferowa – przyznał w "Polsat Sport Talk".

70-latek porównał także Lewandowskiego do legendy Montpellier i Arsenalu oraz mistrza świata z 2018 roku, Oliviera Girouda.

– Giroud był doskonałym przykładem piłkarza u schyłku kariery, który wciąż wnosił bardzo wiele do zespołu. Młodzi zawodnicy, tacy jak Tonali, mogli go obserwować i uczyć się od niego. Jeśli we Włoszech powstanie projekt oparty na rozwoju młodych piłkarzy, to Lewandowski ze swoim doświadczeniem będzie do niego idealnie pasował – dodał.

IB, Polsat Sport