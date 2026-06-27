Tak Lewandowscy spędzają wakacje. Oto jaki obrali kierunek

W życiu Lewandowskiego nastał czas zmian. Po czterech latach spędzonych w Barcelonie piłkarz przeniesie się do nowego klubu. Jakiego? Tego jeszcze nie wiadomo, choć w ostatnim czasie doświadczony napastnik jest łączony przede wszystkim z Chicago Fire.

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W przerwie pomiędzy sezonami Lewandowski postanowił nieco odpocząć. Wraz z rodziną wybrał się do Turcji. Jego żona, Anna, opublikowała w swojej relacji wspólne zdjęcie z piłkarzem.



W zakończonyn sezonie Lewandowski sięgnął wraz z Barceloną po mistrzostwo Hiszpanii. W 31 meczach ligowych Polak zdobył 14 bramek.