Tak Lewandowscy spędzają wakacje. Oto jaki obrali kierunek

Jakub ŻelepieńRobert Lewandowski

Robert Lewandowski pożegnał się z FC Barcelona i wkrótce poznamy jego nowy klub. Zanim jednak do tego dojdzie, kapitan reprezentacji Polski wypoczywa w towarzystwie najbliższych. Dokąd wybrał się napastnik?

Robert Lewandowski i jego żona Anna pozują do zdjęcia w trakcie odpoczynku w Turcji.
fot. Instagram.com/AnnaLewandowska
Robert Lewandowski odpoczywa z rodziną w Turcji

W życiu Lewandowskiego nastał czas zmian. Po czterech latach spędzonych w Barcelonie piłkarz przeniesie się do nowego klubu. Jakiego? Tego jeszcze nie wiadomo, choć w ostatnim czasie doświadczony napastnik jest łączony przede wszystkim z Chicago Fire.

 

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W przerwie pomiędzy sezonami Lewandowski postanowił nieco odpocząć. Wraz z rodziną wybrał się do Turcji. Jego żona, Anna, opublikowała w swojej relacji wspólne zdjęcie z piłkarzem.

 

Robert Lewandowski odpoczywa z rodziną w Turcji


W zakończonyn sezonie Lewandowski sięgnął wraz z Barceloną po mistrzostwo Hiszpanii. W 31 meczach ligowych Polak zdobył 14 bramek.

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