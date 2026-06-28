Nowy klub Roberta Lewandowskiego? Padło "here we go"

Robert Lewandowski

Robert Lewandowski już niedługo ma zostać oficjalnie ogłoszony piłkarzem amerykańskiego Chicago Fire. Kapitan reprezentacji Polski będzie kontynuował swoją karierę w MLS - przekazał Fabrizio Romano.

Nowy klub Roberta Lewandowskiego? Padło "here we go"
fot. PAP
Robert Lewandowski w Chicago Fire? Fabrizio Romano potwierdza

Od wielu tygodni w mediach trwała dyskusja na temat tego, gdzie swoją bogatą karierę będzie kontynuował - i potencjalnie zakończy - Lewandowski. Z końcem czerwca wygasa kontrakt "Lewego" z Barceloną i ogłoszono, że nowa umowa z hiszpańskim gigantem nie zostanie podpisana.

 

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Dziennikarze łączyli Lewandowskiego z ligą włoską, turecką czy ekstraklasą w Arabii Saudyjskiej. Niedawno były napastnik Bayernu Monachium przebywał w USA, gdzie spotkał się z przedstawicielami Chicago Fire. Jak się okazało, negocjacje zakończyły się sukcesem. Lewandowski już niedługo ma zostać oficjalnie ogłoszony nowym zawodnikiem tego klubu. Takie informacje przekazał ekspert od rynku transferowego - Fabrizio Romano.

 

Lewandowski ma podpisać kontrakt na początku przyszłego tygodnia. Według medialnych doniesień umowa ma obowiązywać na dwa sezony.

 

 


Od wielu lat w lidze MLS grają wielkie gwiazdy. Dość powiedzieć, że w amerykańskich klubach występowali między innymi David Beckham, Thierry Henry czy Kaka. Aktualnie w tamtejszej ekstraklasie błyszczy słynny Leo Messi. Teraz do grona gwiazd dołącza Lewandowski.

 

Trenerem Chicago jest Gregg Berhalter, pracujący w tym klubie od 2024 roku. 

W przeszłości barw "Strażaków" bronili znani polscy piłkarze - Tomasz Frankowski, Roman Kosecki, Piotr Nowak, Jerzy Podbrożny czy w nieco nowszej historii Przemysław Frankowski. 

Lewandowski to jeden z najlepszych napastników w historii futbolu. Przez lata błyszczał w barwach Borussii Dortmund, Bayernu Monachium i ostatnio Barcelony, sięgając po wszystkie najważniejsze trofea w piłce klubowej - w tym po Ligę Mistrzów w sezonie 2019/2020 jako zawodnik ekipy z Bawarii.

 

W barwach reprezentacji Polski rozegrał 167 meczów, strzelając 89 goli. Brał udział w mistrzostwach Europy i świata.

BS, Polsat Sport
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CHICAGO FIREPIŁKA NOŻNAREPREZENTACJAROBERT LEWANDOWSKI
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