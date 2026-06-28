Nowy klub Roberta Lewandowskiego? Padło "here we go"
Robert Lewandowski już niedługo ma zostać oficjalnie ogłoszony piłkarzem amerykańskiego Chicago Fire. Kapitan reprezentacji Polski będzie kontynuował swoją karierę w MLS - przekazał Fabrizio Romano.
Od wielu tygodni w mediach trwała dyskusja na temat tego, gdzie swoją bogatą karierę będzie kontynuował - i potencjalnie zakończy - Lewandowski. Z końcem czerwca wygasa kontrakt "Lewego" z Barceloną i ogłoszono, że nowa umowa z hiszpańskim gigantem nie zostanie podpisana.
ZOBACZ TAKŻE: Historyczny mundial. Rekord pobity już w fazie grupowej
Dziennikarze łączyli Lewandowskiego z ligą włoską, turecką czy ekstraklasą w Arabii Saudyjskiej. Niedawno były napastnik Bayernu Monachium przebywał w USA, gdzie spotkał się z przedstawicielami Chicago Fire. Jak się okazało, negocjacje zakończyły się sukcesem. Lewandowski już niedługo ma zostać oficjalnie ogłoszony nowym zawodnikiem tego klubu. Takie informacje przekazał ekspert od rynku transferowego - Fabrizio Romano.
Lewandowski ma podpisać kontrakt na początku przyszłego tygodnia. Według medialnych doniesień umowa ma obowiązywać na dwa sezony.
Od wielu lat w lidze MLS grają wielkie gwiazdy. Dość powiedzieć, że w amerykańskich klubach występowali między innymi David Beckham, Thierry Henry czy Kaka. Aktualnie w tamtejszej ekstraklasie błyszczy słynny Leo Messi. Teraz do grona gwiazd dołącza Lewandowski.
Trenerem Chicago jest Gregg Berhalter, pracujący w tym klubie od 2024 roku.
W przeszłości barw "Strażaków" bronili znani polscy piłkarze - Tomasz Frankowski, Roman Kosecki, Piotr Nowak, Jerzy Podbrożny czy w nieco nowszej historii Przemysław Frankowski.
Lewandowski to jeden z najlepszych napastników w historii futbolu. Przez lata błyszczał w barwach Borussii Dortmund, Bayernu Monachium i ostatnio Barcelony, sięgając po wszystkie najważniejsze trofea w piłce klubowej - w tym po Ligę Mistrzów w sezonie 2019/2020 jako zawodnik ekipy z Bawarii.
W barwach reprezentacji Polski rozegrał 167 meczów, strzelając 89 goli. Brał udział w mistrzostwach Europy i świata.Przejdź na Polsatsport.pl