Nowy klub Roberta Lewandowskiego? Padło "here we go"

Od wielu tygodni w mediach trwała dyskusja na temat tego, gdzie swoją bogatą karierę będzie kontynuował - i potencjalnie zakończy - Lewandowski. Z końcem czerwca wygasa kontrakt "Lewego" z Barceloną i ogłoszono, że nowa umowa z hiszpańskim gigantem nie zostanie podpisana.

ZOBACZ TAKŻE: Historyczny mundial. Rekord pobity już w fazie grupowej



Dziennikarze łączyli Lewandowskiego z ligą włoską, turecką czy ekstraklasą w Arabii Saudyjskiej. Niedawno były napastnik Bayernu Monachium przebywał w USA, gdzie spotkał się z przedstawicielami Chicago Fire. Jak się okazało, negocjacje zakończyły się sukcesem. Lewandowski już niedługo ma zostać oficjalnie ogłoszony nowym zawodnikiem tego klubu. Takie informacje przekazał ekspert od rynku transferowego - Fabrizio Romano.

Lewandowski ma podpisać kontrakt na początku przyszłego tygodnia. Według medialnych doniesień umowa ma obowiązywać na dwa sezony.

🚨💣 EXCLUSIVE: Robert Lewandowski to Chicago Fire, HERE WE GO! 🇺🇸



The Polish striker has agreed to join Chicago Fire after visiting the club and city two weeks ago.



Lewandowski will sign early next week, ready for new chapter in MLS.



Big move. 🔥🇵🇱 pic.twitter.com/JEKnCYyqRm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 28, 2026



Od wielu lat w lidze MLS grają wielkie gwiazdy. Dość powiedzieć, że w amerykańskich klubach występowali między innymi David Beckham, Thierry Henry czy Kaka. Aktualnie w tamtejszej ekstraklasie błyszczy słynny Leo Messi. Teraz do grona gwiazd dołącza Lewandowski.

Trenerem Chicago jest Gregg Berhalter, pracujący w tym klubie od 2024 roku.



W przeszłości barw "Strażaków" bronili znani polscy piłkarze - Tomasz Frankowski, Roman Kosecki, Piotr Nowak, Jerzy Podbrożny czy w nieco nowszej historii Przemysław Frankowski.



Lewandowski to jeden z najlepszych napastników w historii futbolu. Przez lata błyszczał w barwach Borussii Dortmund, Bayernu Monachium i ostatnio Barcelony, sięgając po wszystkie najważniejsze trofea w piłce klubowej - w tym po Ligę Mistrzów w sezonie 2019/2020 jako zawodnik ekipy z Bawarii.

W barwach reprezentacji Polski rozegrał 167 meczów, strzelając 89 goli. Brał udział w mistrzostwach Europy i świata.

BS, Polsat Sport