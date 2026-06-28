Polacy w MLS. Czy Robert Lewandowski pójdzie w ich ślady?

Obecność Polaków w MLS ma swoją długą i dobrą tradycję. Jednym z pierwszych zawodników w tej lidze był Robert Warzycha, który związał się z Columbus Crew i przez wiele lat reprezentował z sukcesami ten klub.

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Chicago Fire od wielu lat pozostaje „magnesem” dla Polaków, którzy chcą grać w MLS. W tych barwach na amerykańskich boiskach grali Piotr Nowak, Jerzy Podbrożny i Roman Kosecki, a lata później w mieście jednej z największych Polonii na świecie pojawili się Kacper Przybyłko oraz Przemysław Frankowski.

Tym razem duże szanse na dołączenie do tego grona ma Robert Lewandowski, dla którego transfer do klubu z Chicago może być nie tylko korzystną sportową opcją, ale również niesamowitą szansą rozwoju swojej marki.

W USA rozdziały swoich karier napisał między innymi Mateusz Klich, który po latach w Leeds United wybrał DC United, a następnie Atlanta United. W Atlancie gra do dziś Bartosz Slisz, który trafił tam prosto z Legii Warszawa jako reprezentacyjny pomocnik.

Imponująco prezentuje się także linia ataku, którą mogą lub mogli pochwalić się polscy kibice w MLS. Adam Buksa występował w New England Revolution, Jarosław Niezgoda był zawodnikiem Portland Timbers, Karol Świderski związał się z Charlotte FC, gdzie później dołączył do niego skrzydłowy Kamil Jóźwiak. W Houston Dynamo grał Sebastian Kowalczyk, a aktualnie w tym klubie występują Mateusz Bogusz i Dominik Marczuk.

Do tego warto wspomnieć o Patryku Klimali w Red Bull New York czy Przemysławie Tytoniu w FC Cincinnati.

Aktualnie poza wspomnianymi Boguszem i Marczukiem zawodnikami klubów MLS są Dawid Bugaj (CF Montreal), Fabian Mrozek (FC Cincinnati), David Poręba (Chicago Fire) i Daniel Baran (FC Dallas).

PI, Polsat Sport