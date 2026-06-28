Znamy szczegóły oferty dla Lewandowskiego! Wszystko wskazuje na USA

Piłkarski świat żyje rozgrywanym w Ameryce Północnej mundialem i choć na mistrzostwach świata nie ma Biało-Czerwonych, to uwaga polskich kibiców również jest skupiona na USA. To właśnie ten kraj ma być destynacją Roberta Lewandowskiego w przyszłym sezonie, a w sprawie ujawniane jest coraz więcej szczegółów.

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Kluczowe z nich ujawnił w rozmowie z portalem Meczyki.pl uznany włoski dziennikarz Fabrizio Romano. Zdaniem tej popularnej w piłkarskim świecie postaci na stole leży oferta kilkuletniego kontraktu.

- Gra w Chicago Fire to wciąż najbardziej prawdopodobna opcja. Oferta klubu jest na stole i obowiązuje na dwa lub trzy lata w zależności od decyzji Lewandowskiego - poinformował Romano.

Ma to być zatem dłuższa umowa niż ta zaproponowana przez Barcelonę. Według medialnych doniesień "Duma Katalonii" zaproponowała Polakowi tylko roczne przedłużenie umowy.

Wszystko ma aktualnie zależeć od samego zawodnika i jego ostatecznej decyzji. Jak informuje włoski dziennikarz tę powinniśmy poznać w ciągu kilku najbliższych dni.

PI, Polsat Sport