Koniec spekulacji! Znamy nowy klub Roberta Lewandowskiego

Informacje o transferze kapitana reprezentacji Polski do Stanów Zjednoczonych potwierdził Fabrizio Romano, a niedługo po nim oficjalny komunikat wydały władze klubu z Chicago. Lewandowski przebywał w połowie czerwca w USA razem ze swoim agentem Pinim Zahavim, prawnikiem oraz doradcą, aby osobiście sfinalizować negocjacje. Osiągnięte porozumienie zwiąże piłkarza z nowym zespołem na dwa sezony, czyli do grudnia 2028 roku.

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Chicago Fire, które od 2024 roku prowadzi trener Gregg Berhalter, zajmuje obecnie trzecią pozycję w tabeli Konferencji Wschodniej z dorobkiem 26 punktów. Do lidera, ekipy Nashville SC, traci na ten moment siedem oczek. Lewandowski to już dziewiąty Polak w historii tego klubu. W przeszłości barwy zespołu reprezentowali między innymi Piotr Nowak, Roman Kosecki, Tomasz Frankowski czy Przemysław Frankowski.

Dla kapitana reprezentacji Polski to pierwszy transfer poza granice Europy.

37-latek dołącza do rozgrywek, w których aktualnie gra Leo Messi (Inter Miami), a w przeszłości występowali tam chociażby David Beckham, Zlatan Ibrahimovic oraz Thierry Henry.

Organizacja z Chicago w całej swojej dotychczasowej historii zdobyła mistrzostwo Major League Soccer tylko raz, w 1998 roku.

ŁO, Polsat Sport