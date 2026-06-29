Koniec spekulacji! Znamy nowy klub Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski

Robert Lewandowski oficjalnie został zawodnikiem amerykańskiego Chicago Fire i będzie występował w Major League Soccer po wypełnieniu kontraktu z Barceloną. Napastnik podpisał dwuletnią umowę z nowym pracodawcą.

Robert Lewandowski w koszulce reprezentacji Polski z napisem Orlen.
fot: PAP
Robert Lewandowski

Informacje o transferze kapitana reprezentacji Polski do Stanów Zjednoczonych potwierdził Fabrizio Romano, a niedługo po nim oficjalny komunikat wydały władze klubu z Chicago. Lewandowski przebywał w połowie czerwca w USA razem ze swoim agentem Pinim Zahavim, prawnikiem oraz doradcą, aby osobiście sfinalizować negocjacje. Osiągnięte porozumienie zwiąże piłkarza z nowym zespołem na dwa sezony, czyli do grudnia 2028 roku.

 

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Chicago Fire, które od 2024 roku prowadzi trener Gregg Berhalter, zajmuje obecnie trzecią pozycję w tabeli Konferencji Wschodniej z dorobkiem 26 punktów. Do lidera, ekipy Nashville SC, traci na ten moment siedem oczek. Lewandowski to już dziewiąty Polak w historii tego klubu. W przeszłości barwy zespołu reprezentowali między innymi Piotr Nowak, Roman Kosecki, Tomasz Frankowski czy Przemysław Frankowski.

 

Dla kapitana reprezentacji Polski to pierwszy transfer poza granice Europy.

 

37-latek dołącza do rozgrywek, w których aktualnie gra Leo Messi (Inter Miami), a w przeszłości występowali tam chociażby David Beckham, Zlatan Ibrahimovic oraz Thierry Henry.

 

Organizacja z Chicago w całej swojej dotychczasowej historii zdobyła mistrzostwo Major League Soccer tylko raz, w 1998 roku.

 

ŁO, Polsat Sport
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