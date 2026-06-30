Transfer Lewandowskiego został ogłoszony w poniedziałkowy wieczór polskiego czasu. „Podpisaliśmy kontrakt z Robertem Lewandowskim, ikoną światowej piłki nożnej i najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Polski” - napisano w komunikacie klubu z Chicago.

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37-letni napastnik przez ostatnie cztery sezony grał w Barcelonie. Wcześniej występował w Bayernie Monachium, Borussii Dortmund i Lechu Poznań.

Chicago Fire ma dobre wspomnienia z Polakami. Klub do MLS dołączył w 1998 roku i od razu w pierwszym sezonie zdobył mistrzostwo; jak na razie jedyne. O jego sile napędowej stanowili wówczas: Piotr Nowak, Jerzy Podbrożny i Roman Kosecki. Ten ostatni jest wielkim entuzjastą transferu "Lewego" do Chicago.

- Robert odczuje jak jest szanowany, zasłużył na to swoją karierą. Pod niego ma być budowana drużyna, mają być sprowadzeni kolejni zawodnicy. Robert żyje z podań, musi mieć wokół siebie zawodników, którzy będą mu umożliwiać strzelanie goli - mówi Roman Kosecki.

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Jego syn Jakub zaznacza, że ruch Lewandowskiego jest korzystny przede wszystkim pod kątem marketingowym. - Dobrze to powiedział Zlatan Ibrahimovic. Jeśli chce pieniędzy to idzie do Arabii. Jeśli chce budować markę to wybiera MLS - zaznacza były piłkarz Legii.

- Polonia będzie bardzo szczęśliwa z obecności Roberta. Gdzie nie pojedzie - będzie dużo Polaków na stadionach. Ta Polonia zasłużyła na to, by mieć taką gwiazdę w postaci Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire - dodaje Roman Kosecki. - Grałem tam w latach 1998-2000 i zdobyłem jedyne jak do tej pory mistrzostwo w historii Chicago Fire. Pamiętam wspaniałą Polonię, był Jurek Podbrożny, Piotrek Nowak, który był kapitanem napędzającym całą drużynę. Pod niego budowany był zespół - wspomina ekspert Polsatu Sport.

Koseccy mieszkali w USA przez 2 lata, ale fantastycznie wspominają czas spędzony za Oceanem. - Zazdroszczę dzieciom Roberta Lewandowskiego. Pamiętam moją przeprowadzkę, dla dziecka to był zupełnie inny świat. Do tej pory pamiętam nazwy, jak Rain Forest, Planet Hollywood, Six Flags, czyli park rozrywki. Do szkoły jeździłem autobusem, który możemy oglądać w filmach. To są piękne, niesamowite wspomnienia. 2 lata zleciały bardzo szybko. Z perspektywy dziecka - petarda, super przeżycie. Fajny wybór Roberta Lewandowskiego - twierdzi Jakub Kosecki.

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Co jeszcze wyróżnia MLS od europejskich rozgrywek, w których do tej pory brał udział Lewandowski?

- Amerykanie potrafią stworzyć niesamowitą organizację meczu. To jest wielkie wydarzenie, są hymny, afterparty, spotkania z kibicami, wielkimi gwiazdami zaraz po spotkaniu. To jest show. Widzimy to na tych mistrzostwach świata - dodaje Roman Kosecki.

Polsat Sport