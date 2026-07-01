Efekt Lewandowskiego. Kibice psioczą, a będzie jeszcze gorzej

Wzrosły ceny biletów na mecze Chicago Fire. Te, które kosztowały 50 dolarów, teraz są po 200, a te za 18 dolarów już po 55. Niektóre wejściówki podrożały nawet o 400 procent. To efekt pojawienia się Roberta Lewandowskiego.

Już przeklinają dzień, w którym Chicago kupiło Lewandowskiego

Kibice w związku z podwyżkami już narzekają i przeklinają dzień, w którym Chicago zakontraktowało Polaka. - Tu akurat nie mają racji. Przychodzi gwiazda, której klub musi zapłacić 20 milionów dolarów rocznie, to gdzieś te pieniądze trzeba znaleźć. Kibice chcieliby oglądać najlepszych i płacić dolara albo złotówkę. Tak się jednak nie da – mówi nam były rzecznik prasowy PZPN Zbigniew Koźmiński.

- Czy ja zapłaciłbym cztery razy więcej za bilet na mecz, gdybym w zamian dostał możliwość oglądania gwiazd? Jakby było mnie stać, to tak. Od razu jednak zastrzegam, że nie możemy patrzeć na ceny biletów na mecze Chicago przez pryzmat naszych zarobków. To inny kraj, inne wynagrodzenia, więc dla nich te 200 dolarów waży mniej niż dla Polaka pracującego nad Wisłą – zauważa nasz rozmówca.

Oczywiście kibice i tak będą się dalej oburzać i dziwić, że to do ich kieszeni sięga klub. - Tu nie ma sentymentów, to jest biznes. Za chwilę jeszcze ruszy cała ta machina z koszulkami i znów zapłacą za to kibice. Na całym świecie jest jednak tak, że to zawsze na tego najbiedniejszego trafia – przyznaje Koźmiński.

„Nie dostaną niczego ekstra. Lewandowski nie jest w stanie”

Otwarte pozostaje pytanie, czy kibice, którzy zdecydują się zapłacić więcej za bilety, dostaną coś ekstra. Czy po dwóch, trzech meczach przestaną psioczyć i powiedzą: „warto było wydać te pieniądze, żeby zobaczyć w akcji takiego zawodnika, jak Robert Lewandowski”. - Moim zdaniem nie dostaną niczego ekstra, Lewandowski nie jest już w stanie tego im dać – ocenia Koźmiński i spieszy z wyjaśnieniem, dlaczego tak uważa.

- Biologia ma swoje prawa. Te ostatnie dwa mecze kadry pokazały dobitnie, że trener Barcelony nie pomylił się w ocenie przydatności tego zawodnika do drużyny. Chciał go mieć na kilkanaście minut, na zmianę, bo do tej roli Robert nadawałby się perfekcyjnie – analizuje ekspert.

Chicago Fire może szybko pożałować

Koźmiński zwraca uwagę na jeszcze jedno. - Tak w zasadzie, to Lewandowski najlepiej grał w Niemczech. Tam umieli perfekcyjnie wykorzystać jego atuty, przykryć jego braki w technice. W Barcelonie już nie umieli aż tak dobrze tego robić, a w Chicago to ja już naprawdę nie wiem, jak z tym będzie. Tam nie ma takich gwiazd, które mogłyby tą całą boiskową machinę ustawić pod Roberta – przekonuje Koźmiński.

Inna sprawa, że liga amerykańska to nie La Liga. 39-letni Leo Messi radzi sobie świetnie. Lewandowski to oczywiście nie ten kaliber zawodnika, ale ma swoje wielkie atuty. - Raczej powiedziałbym, że je miał. Wciąż oczywiście umie się dobrze ustawić w polu karnym, piłka często spada mu pod nogi, ale to by było na tyle. Messi to w ogóle jest inna kategoria, to artysta futbolu, w ogóle nie porównywałbym go z Lewandowskim. Robertowi życzę, jak najlepiej, ale to nie jest gracz tak widowiskowy i robiący różnicę. Chicago może pożałować. Boję się, że w ślad za wyższymi cenami biletów nie pójdą jakieś większe wymierne korzyści – kwituje Koźmiński.