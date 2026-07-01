Lewandowska przerwała milczenie. Oto, co napisała po ogłoszeniu transferu Roberta do Chicago Fire

Robert Lewandowski został oficjalnie w poniedziałek zawodnikiem amerykańskiego Chicago Fire. Jego kontrakt będzie obowiązywał przez dwa lata. Następnego dnia żona piłkarza Anna zabrała głos.

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"Długo zastanawiałam się, co tutaj napisać" - rozpoczęła wpis w mediach społecznościowych. "Mogłabym wrzucić zdjęcie z uśmiechem, napisać, że 'jedziemy po nowe' i udawać, że wszystko jest idealnie. Ale nie jest. I chcę być z Wami zupełnie szczera" - napisała.

Lewandowska nie ukrywa, że jest przerażona obecną sytuacją.

"Przed nami ogromna zmiana, czyli przeprowadzka do Chicago. I choć powinnam pisać o ekscytacji, to dziś chcę Wam powiedzieć jedno: cholernie się boję" - przekazała.

"Ostatnie tygodnie to dla mnie rollercoaster skrajnych emocji. Barcelona stała się moim domem. Moim bezpiecznym miejscem, które pokochałam całym sercem. Myśl o tym, że znowu muszę się spakować, zostawić to, co zbudowałam, i zacząć trochę od nowa, po prostu mnie przeraża" - dodała.

Żona kapitana reprezentacji Polski obawia się przede wszystkim o córki.

"Jako mama czuję ogromny stres. Martwię się o dziewczynki i ich emocje, o nową szkołę, o to, jak odnajdą się w zupełnie nowym świecie. Kto przechodził tak dużą przeprowadzkę z dziećmi, ten wie, jaki to ciężar psychiczny dla rodzica" - oznajmiła.

Na koniec wyznała, że życie u boku sportowca to nie tylko blaski, ale również trudne kompromisy.

"Droga zawodowa Roberta stawia przed nami nowe wyzwanie. Stoję za nim murem i wspieram go z całych sił, bo jesteśmy drużyną. Ale jako kobieta mam prawo czuć lęk" - przyznała.

"Mam prawo czuć się przytłoczona i nie będę udawać, że jest inaczej. Piszę to, bo wiem, że wiele z Was też mierzy się w życiu ze zmianami, które budzą strach. Chcę, żebyście wiedziały, że to normalne. Że nie musimy być zawsze silne i uśmiechnięte" - podsumowała.

HP, Polsat Sport