Wszystko jasne! Z tym numerem Lewandowski będzie grał w Chicago Fire

Robert Lewandowski

Nowy klub Roberta Lewandowskiego Chicago Fire poinformował, z jakim numerem na koszulce będzie występował Polak. "Nic poza szacunkiem" - czytamy.

Robert Lewandowski w szarym dresie z czerwonymi pasami na ramionach, z herbem Polski na piersi.
fot. PAP
Robert Lewandowski zagra w Chicago Fire

Chicago Fire potwierdziło w poniedziałek, że Robert Lewandowski podpisał z amerykańskim klubem dwuletni kontrakt. Nie wiadomo było jednak, z jakim numerem będzie występował na boisku. Niedawno podano w mediach społecznościowych, że 37-latek będzie grał z numerem 9.

 

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Dotychczasowy właściciel koszulki z "dziewiątką" Hugo Cuypers zabrał głos w tej sprawie.

 

"Nie wyglądałoby to dobrze, gdyby (Robert - przyp. red.) grał z innym numerem. To była dla mnie łatwa decyzja, żeby mu go oddać. Naprawdę mam nadzieję, że razem osiągniemy wiele na boisku" - przekazał, cytowany przez klub. "Nic poza szacunkiem" - podpisano wpis.

 

Trener Gregg Berhalter zdradził w programie "Up & Adams", że Lewandowski może zadebiutować w nowych barwach już za nieco ponad dwa tygodnie. W nocy z 16 na 17 lipca Chicago Fire zagra u siebie z Vancouver Whitecaps.

HP, Polsat Sport
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