Debiut Lewandowskiego w Chicago Fire. Kiedy? O której godzinie? Z kim?

Do podpisania umowy, obowiązującej do 2028 roku, doszło pod koniec czerwca. Wówczas kończył się czteroletni kontrakt Lewandowskiego z Barceloną.

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Nowy klub określił go w komunikacie „ikoną światowej piłki nożnej”.

„Przybył jako gwiazda. Odchodzi jako legenda. Dziękujemy za każdą bramką, za każdą bitwę i każdy magiczny moment w naszych barwach” - napisano na koncie Barcelony na platformie X, gdy jasne stało się, że Lewandowski żegna się ze stolicą Katalonii.

Kibice zastanawiają się, kiedy Lewandowski zanotuje debiut w nowym klubie. Dla wielu sporym zaskoczeniem z pewnością może być fakt, że MLS wznawia rozgrywki... w trakcie trwającego w USA mundialu.

Debiut Lewandowskiego w Chicago Fire. Kiedy? O której godzinie?

Kiedy debiut Lewandowskiego w Chicago Fire? Pierwsze spotkanie po podpisaniu kontraktu z Lewandowskim nowy klub polskiego snajper rozegra w nocy z czwartku 16 lipca na piątek 17 lipca. Rywalem Chicago Fire będzie wówczas Vancouver Whitecaps. Godzina meczu to 02.30 polskiego czasu.

O tym, czy Lewandowski zagra w tym meczu, zdecyduje trener Gregg Berhalter. Polak na początku tygodnia zameldował się w USA, więc decyzja zapadnie zapewne na podstawie oceny jego aktualnej formy fizycznej.

BS, Polsat Sport