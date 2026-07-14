Robert Lewandowski wylądował w Chicago! Kibice zawiedzeni...

Lewandowski wyleciał do Stanów Zjednoczonych w poniedziałkowe popołudnie. Samolot, którym leciał Polak, wystartował z kilkudziesięciominutowym opóźnieniem. Niedosyt mogą czuć kibice, zgromadzeni na lotnisku w Chicago. Lewandowski był dobrze izolowany i szybko ominął zgiełk.

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10 godzin później "RL9" dotarł już do hotelu Waldorf Astoria. Kapitan reprezentacji Polski został przywitany przez przedstawicieli klubu. W mediach społecznościowych Chicago Fire można ujrzeć zdjęcia i 16-sekundowy film z rzeczonej chwili.

We wtorek o godz. 17:30 polskiego czasu Lewandowski zaliczy pierwszy trening w Chicago Fire. Jego pierwsze 15 minut będzie otwarte dla przedstawicieli mediów. Trzy godziny później odbędzie się konferencja prasowa, na której Lewandowski zostanie oficjalnie przedstawiony jako nowy piłkarz Chicago Fire.

Sprawa debiutu wciąż pozostaje otwarta. 37-latek wrócił z urlopu i dotychczas trenował jedynie indywidualnie. Pierwszą okazją na przywitanie się z kibicami na boisku będzie domowe starcie z Vancouver Whitecaps 17 lipca. Co ciekawe, w ekipie z Kanady występuje syn nowego trenera Polaka, Gregga Berhaltera - Sebastian.

Jeśli szkoleniowiec, wraz ze swoim sztabem, uzna, że Lewandowski nie jest gotowy na tak wczesne wejście do gry, kolejna szansa nadarzy się już sześć dni później, kiedy to klub pojedzie do Miami, zmierzyć się z Interem Lionela Messiego.

MS, Polsat Sport