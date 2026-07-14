Oficjalna prezentacja Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire! Polak zabrał głos

Po zakończeniu sezonu Lewandowski ogłosił, że nie będzie już piłkarzem Barcelony. Przez dłuższy czas nie było wiadomo, do którego klubu dołączy kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski. Mówiło się o ewentualnym transferze napastnika do Serie A, Arabii Saudyjskiej czy Stanów Zjednoczonych. Ostatecznie "Lewy" zdecydował się na Chicago Fire.

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We wtorek 14 lipca Polak wziął udział w swoim pierwszym treningu w nowym zespole. Później były zawodnik między innymi Bayernu Monachium pojawił się na konferencji prasowej. Razem z nim na pytania dziennikarzy odpowiadał Gregg Berhalter.

- To historyczny dzień nie tylko dla Chicago Fire, ale również dla miasta Chicago i całego MLS. Dziękuję Robertowi za wybranie Chicago - powiedział szkoleniowiec. - Jest bardzo dobrym człowiekiem i cały czas jest zmotywowany. Nie gra się na tak wysokim poziomie przez tyle czasu, jeżeli nie jesteś profesjonalistą.

Jeszcze przed oddaniem głosu żurnalistą Lewandowski powiedział kilka słów od siebie.

- Bardzo się cieszę, że tu jestem i dołączyłem do Chicago Fire. Nieważne, ile zdobyłem trofeów, ważne dla mnie jest, ile mogę zdobyć z tym zespołem. To kolejny krok w mojej karierze i moim życiu. Mam nadzieję, że będę mógł czerpać z tego przyjemność - rzekł.

"Lewy" zdradził, dlaczego podjął decyzję o przeprowadzce ze Starego Kontynentu.

- Z jednej strony to była trudna decyzja dla mnie i mojej rodziny, by przeprowadzić się z Europy. Ale po tym, co zrobiłem z Barceloną, nie wyobrażałem sobie, że mogę zagrać z inną europejską drużyną - stwierdził.

Co przekonało najlepszego strzelca w historii reprezentacji Polski do Chicago?

- Byłem pod wrażeniem, jak starano się o mnie i pokazywano, jak zależy im na tym, żebym tutaj przyszedł. Zaprezentowano mi pomysł na to, jak klub ma funkcjonować i jak się rozwijać - przyznał.

Pierwsze spotkanie po podpisaniu kontraktu z Lewandowskim nowy klub polskiego snajper rozegra w nocy z czwartku 16 lipca na piątek 17 lipca. Rywalem Chicago Fire będzie wówczas Vancouver Whitecaps. Godzina meczu to 02.30 polskiego czasu. Czy "Lewy" pojawi się wtedy na murawie?

- Pewnie znajdę się w składzie, ale wszystko będzie zależało od tego, jak będę się czuł. Potrzebuję jeszcze trochę czasu, by wejść do drużyny. Wszystko będziemy robili krok po kroku. Koledzy fajnie mnie przywitali i od razy nawiązali kontakt - odpowiedział.

Co z grą Lewandowskiego w reprezentacji?

- Nie podjąłem żadnej decyzji i nie musiałem jej podejmować. Mój "fokus" był na dołączeniu do nowego klubu. Po pewnym czasie grania w Chicago będę miał więcej odpowiedzi na moje wewnętrzne pytania, które pojawiają się w mojej głowie. Muszę tutaj chwilę pograć i pożyć, żeby zobaczyć, jak wygląda moje nowe życie. Po tym dopiero zacznę myśleć o innych rzeczach. To chyba nie jest czas, żebym o tym myślał. Muszę przygotować sobie nowy rozdział mojego życia. Chcę zobaczyć, jak to wszystko może mi pomóc nawet w kontekście Lewandowskiego - podsumował.

Umowa reprezentanta Polski z amerykańskim zespołem ma obowiązywać do 2028 roku.

Pierwszy trening Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire Zobacz galerię

AA, Polsat Sport