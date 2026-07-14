Zaczęło się! Lewandowski w roli głównej

Polski gwiazdor odziany w różowe korki i szarą koszulkę treningową pojawił się na murawie nowoczesnego ośrodka treningowego Endeavor Health Performance Center punktualnie o 17.30 czasu polskiego (10.30 czasu lokalnego) i został powitany przez kolegów klubowych oklaskami. Piłkarze podzielili się na grupy i odbyli lekką rozgrzewkę oraz zabawy z piłką, w tym grę w „dziadka”. Trening obserwowała grupa ponad 20 dziennikarzy z Polski i z Chicago.

Przed pierwszym treningiem Lewandowski odbył w klubie badania medyczne i dopełnił formalności. Oficjalnie zostanie zaprezentowany podczas konferencji prasowej z trenerem i dyrektorem sportowym klubu Greggiem Berhalterem. Klub spodziewa się, że na spotkanie z polskim napastnikiem przyjdzie ponad 50 dziennikarzy.

Jak powiedziały PAP służby prasowe klubu, wszystkie formalności związane z transferem kapitana polskiej reprezentacji zostały dopięte i pod tym względem nic nie stoi na przeszkodzie, by Lewandowski zadebiutował w chicagowskiej drużynie już w czwartek w meczu z Vancouver Whitecaps przy obecności do 50 tys. kibiców na domowym stadionie Soldier Field. To, czy Polak zagra zostanie jednak oficjalnie potwierdzone dopiero w ostatnich godzinach przed meczem.

37-letni napastnik przez ostatnie cztery sezony grał w Barcelonie, z którą nie przedłużył kontraktu. Wcześniej występował m.in. w Bayernie Monachium, Borussii Dortmund i Lechu Poznań.

Ze względu na mundial rozgrywki MLS zostały przerwane pod koniec maja. Chicago Fire w nocy z czwartku na piątek czasu polskiego zmierzy się z Vancouver Whitecaps. To pierwszy mecz, który Lewandowski mógłby rozegrać w nowym klubie.

Zawodnikiem kanadyjskiego rywala jest Niemiec Thomas Mueller, z którym Polak przez osiem lat występował w Bayernie.

Pierwszy trening Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire Zobacz galerię

PAP