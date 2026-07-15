Bożydar Iwanow: Żyjmy. I dajmy żyć Robertowi

Dlaczego Antonio Milić wybrał Wieczystą Kraków, skoro mógł przecież za nieco mniej znów walczyć o Ligę Mistrzów? Jak to? Patrick Hellebrand woli grubą pensję w Kielcach, gdzie ambicje, co prawda są spore, ale wyniku Górnika Zabrze z ubiegłego sezonu raczej się nie powtórzy? Atmosfera ze stadionu Korony versus to, co dzieje się na obiekcie przy ulicy Roosvelta to też dwa różne światy. Ale tak, jak trybuny nie strzelą gola, tak i "kocioł" rodziny piłkarza nie wyżywi. Nie na tu i teraz, ale na dłużej. Postawmy się w sytuacji dłuższej perspektywy zarabiania więcej i zastanówmy się, czy nie dokonalibyśmy podobnego wyboru.

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Ten sam "case" dotyczy gwiazd światowej piłki, które gremialnie przeniosły się do Arabii Saudyjskiej i na swój los oraz portfel nie narzekają. Wielu z nich spokojnie mogłoby jeszcze grać w Europie, ale wiadomo, że nie za takie gaże. Na mecze reprezentacji wciąż jednak przyjeżdżają. Na mundialu było ich pięćdziesięciu. Połowa jednak to piłkarze drużyny gospodarzy tej ligi.

Z amerykańskiej MLS turniej z bliska zobaczyło 45 zawodników. Większość z USA i Kanady, ale przecież z Interu Miami są Rodrigo De Paul i Lionel Messi. Jasne, że z lepszego klubu niż Robert Lewandowski. Ale "RL9" przybył do Chicago Fire, aby pomóc wejść na wyższy poziom, a nie odcinać kupony. Europa się o niego nie zabijała, więc nonsensem są stwierdzenia, że lepiej byłoby mu w Como czy Milanie, bo nie wiemy, czy w ogóle miał takie propozycje.

Sugestie, że lepiej było zakończyć karierę niż grać w "jakimś" klubie, w którym nawet jego prezentacja nie cieszyła się nadmiernym zainteresowaniem, są błędne. Nie po to Robert przez gro ostatnich lat tak mocno dbał o swoje zdrowie i przygotowanie fizyczne, by mówić "dość", jeżeli organizm jeszcze funkcjonuje. Najczęściej zawodowy piłkarz, jeżeli nie jest fizycznie wyeksploatowany, chce robić to, co kocha, jak najdłużej.

Nie każdy jest Wojciechem Szczęsnym, który ma inną naturę niż "Lewy", a i tak przecież wrócił z wakacji do poważnej piłki. Lewandowski ma mnóstwo biznesów, inwestycji i spraw na głowie, ale i tak to, na czym się zna najlepiej, to granie w… soccer. Jeżeli ma na to ochotę nawet tam, gdzie jest, w Ameryce, niech ro robi. Nowy kontynent, nowy kraj, zupełnie inne okoliczności i rozgrywki. Nowe wyzwanie. A że nie jest to miejsce w pełni wyśnione i wymarzone? Na razie ani on, ani my, nie wiemy jeszcze, z czym się to je. Jak tylko Robert zacznie regularnie strzelać gole, wszyscy znów mocniej się nim zainteresujemy. Może nie tak jak wtedy, gdy grał w Dortmundzie, Bayernie czy Barcelonie, ale tak zwany "hype" znów pewnie się pojawi. A jeśli nie. Nic nie szkodzi. Żyjmy i dajmy żyć innym. Lewandowskiemu też.