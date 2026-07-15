Czemu Lewandowski wybrał Chicago Fire? Eksperci zabrali głos

We wtorek 14 lipca Polak wziął udział w swoim pierwszym treningu w nowym zespole. Później były zawodnik Barcelony czy Bayernu Monachium pojawił się na konferencji prasowej.

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W programie "Polsat Mundial Cast" głos w sprawie zmiany klubu przez Lewandowskiego zabrał Marek Jóźwiak. - Przyzwyczailiśmy się już do tego, że Robert zmienia kluby. Kierunek był łatwy do przemyślenia. Robert nie chciał grać w Turcji, wolał kraj, życie lepsze dla swojej rodziny. Kraj, który pozwoli mu poznać innych ludzi, kulturę, bo chyba tego też był spragniony - stwierdził były reprezentant Polski.

Joźwiak jest sceptyczny, jeśli chodzi o jakość drużyny, do której trafił "Lewy". - Myślę, że jeśli chodzi o sam klub i ewentualne sukcesy, to on ich tam raczej dużo nie osiągnie. To nie jest drużyna, która jest bardzo mocna w MLS - dodał.

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Dyskusję kontynuował prowadzący program Marcin Lepa. - To klub zupełnie inaczej skonstruowany niż Inter Miami, Los Angeles czy Nowy Jork. Nie ma tak nęcących nazwisk, ale mamy nadzieję, że Robert będzie taką gwiazdą, która przyciągnie kibiców na nowy stadion. Być może będzie ambasadorem całej ligi, a może nabierze takich kontaktów, które jemu w przyszłości "biznesowo" wypalą?

- Ma być kimś, kto będzie twarzą tego projektu "Chicago Fire" - stwierdził kolejny z gości podcastu Sebastian Chabiniak. - Wiemy, że Fire to klub, który swój jedyny sukces odniósł, kiedy grała tam trójka Polaków: Nowak, Podbrożny, Kosecki. Dzisiaj Robert Lewandowski jest tam oczywiście największą gwiazdą. Myślę, że dla Roberta jest to na tyle nęcące, jest na tyle ambitnym człowiekiem, że tak drużyna to będzie klub skonstruowany wokół niego - powiedział komentator Eleven Sports.

Dyskusja nt. Lewandowskiego w załączonym materiale.

Pierwszy trening Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire Zobacz galerię

psl, Polsat Sport