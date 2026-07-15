Kosecki zabrał głos po transferze Lewandowskiego. Tego chce Chicago Fire

Robert Lewandowski został we wtorek oficjalnie zaprezentowany jako nowy piłkarz Chicago Fire. Najpierw wziął udział w pierwszym treningu, a następnie pojawił się na konferencji prasowej. - Bardzo się cieszę, że tu jestem. (...) To kolejny krok w mojej karierze. Mam nadzieję, że będę mógł czerpać z tego przyjemność - przyznał Polak.

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Od początku zwolennikiem transferu Lewandowskiego do Chicago Fire był ekspert Polsatu Sport Roman Kosecki, który reprezentował barwy amerykańskiego klubu w latach 1998-99. Teraz wyznał, dlaczego.

- Myślałem o życiu poza boiskiem, o rodzinie. To wszystko jest bardzo ważne. Niech Robert kupi sobie łódkę. Może spędzać czas nad jeziorem, grillować i korzystać z tamtejszych restauracji - powiedział.

Mimo to uważa, że oczekiwania wobec 37-latka są bardzo duże.

- Nikt nie zapłaci 20 milionów rocznie, żeby Robert przyjechał i położył się na plaży (...) Oni oczekują wyników, klub chce wreszcie zdobywać trofea. W przeszłości grali tam m.in. Stoiczkow i Schweinsteiger, a mimo to mistrzostwo kraju zdobyli tylko raz - zaznaczył.

- Życzę mu, żeby pokonał Messiego, Inter Miami i sięgnął po tytuł. To jednak nie będzie łatwe, co pokazał przykład Argentyńczyka, który sięgnął po mistrzostwo ligi dopiero w trzecim sezonie - tłumaczył.

Kosecki podkreślił, że nowy klub Lewandowskiego może pochwalić się fantastycznym ośrodkiem treningowym. To mógł być kolejny argument, który przekonał napastnika do transferu.

- Niczego tam nie brakuje. To światowy klub. Dla tamtejszej piłki to również świetna wiadomość, że Robert trafił do Chicago i gratuluję mu tego wyboru. Polonia w Ameryce będzie mogła wreszcie identyfikować się z piłkarzem, który jest znany na całym świecie. Jest od wielu lat naszym ambasadorem i dobrze, że pojawił się teraz w USA - wyjaśnił.

Na koniec 60-latek odniósł się do przyszłości Lewandowskiego w reprezentacji Polski. Jego zdaniem nie możemy skreślać takiego zawodnika.

- Jeżeli Robert będzie chciał przylatywać na mecze, będzie w dobrej formie, to uważam, że jest nam potrzebny. Przypuszczam jednak, że jeśli się zdecyduje, to nie będzie na wszystkich spotkaniach. Ligę Narodów pewnie będzie sobie odpuszczał - oznajmił.

- Kolejne mistrzostwa Europy to będzie jego główny cel. Ale musimy o niego dbać. Ma swój wiek, nie możemy go zajechać - podsumował.

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HP, Polsat Sport