Lewandowski zwrócił się do najbliższego rywala. "Uważaj na siebie"

Robert Lewandowski został we wtorek oficjalnie zaprezentowany jako nowy piłkarz Chicago Fire. Nie można wykluczyć, że zadebiutuje w nowych barwach już w nocy z piątku na sobotę. Rywalem zespołu Polaka będzie Vancouver Whitecaps FC.

ZOBACZ TAKŻE: Jan Urban ma nowego asystenta. Polscy kibice doskonale go znają

Jednym z kluczowych zawodników drużyny z Vancouver jest przyjaciel Lewandowskiego z Bayernu Monachium, Thomas Mueller. Ten postanowił nagrać specjalny materiał na przywitanie naszego napastnika w Ameryce.

- Cześć Lewy, przeżyliśmy razem wiele chwil, wiele wspaniałych momentów. Jesteś świetnym człowiekiem i znakomitym napastnikiem. Bardzo się cieszę, że trafiłeś do MLS - przyznał.

- Do zobaczenia na boisku - myślę, że już bardzo niedługo. Cieszę się, że tu jesteś, ale nie ma mowy, żebyś wygrał. Teraz jest czas Vancouver - oznajmił.

Nie trzeba było długo czekać na odpowiedź Lewandowskiego.

- Cześć, Thomas. Dziękuję za twój filmik. Bardzo się cieszę, że wkrótce zobaczymy się na boisku. Spędziliśmy przecież razem wiele czasu - powiedział.

- Mówisz, że nadszedł wasz czas. Myślę, że się mylisz, ponieważ teraz jest czas Chicago Fire. Mam nadzieję, że po przegranym meczu nadal będziesz zadowolony. Oczywiście dotyczy to tylko tego, co dzieje się na boisku. Poza nim pozostaniemy przyjaciółmi. Uważaj na siebie - zakończył.

Two familiar faces ready to share the pitch again 💪 pic.twitter.com/kyO61ngYz4 — Chicago Fire FC (@ChicagoFire) July 15, 2026

Mecz Chicago Fire - Vancouver Whitecaps FC rozpocznie się o godz. 02:30 czasu polskiego.

HP, Polsat Sport