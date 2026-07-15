Zbigniew Boniek nie ma wątpliwości! Lewandowski popełnił błąd? "Tam miałby większą satysfakcję"

Zbigniew Boniek o meczu o Superpuchar Polski

Michał Białoński, Polsat Sport: Koniec wakacji w polskiej piłce. Już w czwartek starcie Lecha Poznań z Górnikiem Zabrze o Superpuchar. Były plany, aby ten mecz przenieść do Wrocławia, ale ostatecznie zostanie rozegrany w Poznaniu, czy na stadionie mistrza Polski. Tego chciały oba kluby i ich kibice.



Zbigniew Boniek: Nie ma w ogóle o czym mówić. Superpuchar to oficjalne rozpoczęcie sezonu, pierwsze trofeum do zdobycia. Wprawdzie nie ma ono największej rangi, ale zawsze jest je dobrze ustawić w klubowej gablocie z pucharami. Superpuchar jest nagrodą dla mistrza Polski i właśnie dlatego rozpoczyna sezon u siebie, przed swoimi kibicami, bo takie było założenie tego meczu. Zmienianie tej zasady nie ma sensu. Do zmiany miejsca mogłoby dojść tylko pod jednym warunkiem.



Jakim?

Gdyby alternatywne rozwiązanie przyniosło obu drużynom po kilka lub kilkadziesiąt milionów przychodu. Na dzień dzisiejszy, w naszej rzeczywistości, taki projekt jest trudny do zrealizowania. Dlatego nikt nie powinien dotykać zasad rozgrywania Superpucharu, bo to jest najlepsza formuła: zaczynamy sezon meczem o pierwsze trofeum na stadionie drużyny, która zdobyła tytuł mistrza Polski.



Oczywiście, był troszeczkę impas przez pomysł z przeniesieniem meczu do Wrocławia. PZPN w to uwierzył, ale się szybko z tego wycofał i bardzo dobrze. Czasami, jak się popełnia błędy, to najlepiej błyskawicznie się z nich wycofać.

ZOBACZ TAKŻE: Boniek komentuje ruch Lewandowskiego. "To może zrodzić problem dla Urbana"

Zbigniew Boniek o prezentacji Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire

Jak pan ocenia prezentację Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire? To było wydarzenie z goła odmienne od tej cztery lata temu w Barcelonie, z udziałem 60 tys. Kibiców i kilkuset dziennikarzy z całego świata. Tym razem kibiców nie było, a na konferencji pojawili się głównie polscy dziennikarze. Na próżno szukać wielkiego echa w mediach światowych.

Pan moje zdanie na ten temat doskonale zna. Robert Lewandowski jest na etapie spokojnego kończenia, wygaszania swojej kariery. Muszę powiedzieć, że rozumiem jego intencje. Ale biorcą pod uwagę fakt, że Robert jest przebogatym człowiekiem, uważam, że większą satysfakcję by miał, gdyby najbliższe dwa lata spędził w Lechu Poznań. Wydaje mi się, że pomiędzy Lechem a Chicago nie ma żadnej różnicy w poziomie, a byłby to powrót do korzeni, do drużyny, w której w Polsce wypłynął na szerokie wody, zdobył mistrzostwo Polski itd.



Na dodatek stanowiłby wzmocnienie "Kolejorza" w walce o Ligę Mistrzów?



Na pewno. Wiadomo jednak, że Lech nie mógł mu zaoferować tak wysokiego kontraktu. Dlatego wyjazd do Chicago to decyzja biznesowo-obyczajowa. Nie przewiduję, żeby Robert miał wielką satysfakcję grania w tej drużynie. Mieliśmy ostatnio w MLS kilku Polaków, Karol Świderski, Mateusz Bogusz, Adam Buska, Przemysław Frankowski i inni. Wszyscy grali w tej lidze z powodzeniem, ale jak się tylko pojawiła możliwość, to niemal wszyscy uciekli stamtąd.



Został tylko Bogusz, który gra w Dynamie Houston.



MLS ma swoją specyfikę, jest podzielona na Konferencję Wschodnią i Zachodnią itd. Uważam, że dla Roberta gra w niej to ciekawy ruch. Może na wielu aspektach skorzystać, ale piłkarsko niekoniecznie. Poszedł grać do kraju, w którym piłka nożna jest określana jako soccer i w rankingu najpopularniejszych sportów nie ma jej nawet w czołowej trójce.



Dominuje futbol amerykański, mocno stoi bejsbol, to tego koszykówka z NBA na czele i hokej, czyli NHL.



Życzę Robertowi jak najlepiej, ale muszę powiedzieć, że gdybym ja był menedżerem Roberta, to bym mu doradzał pozostanie w Barcelonie. Powiedziałbym mu: "Nieważne, czy nam dadzą rocznie dwa miliony euro, pięć, czy dziesięć milionów, zostań w Barcelonie jeszcze na dwa lata. Nie patrzmy na pieniądze, bo jesteśmy na końcu kariery. Patrzmy na inne walory".



Ale Robert nie chciał pełnić roli rezerwowego, a taką przewidywała dla niego Barca.

Ja bym mu jednak doradzał, żeby został w Katalonii nawet w roli rezerwowego. W wieku 38 lat nie jest żadnym wstydem pełnić taką rolę. Nawet teraz, w tym wieku, w roli zmiennika, Robert byłby w stanie strzelić 10-15 bramek na sezon. Natomiast jeżeli koniecznie uparłby się żegnać z Barceloną, nie godziłby się na obniżkę kontraktu, to uważam, że opcja Lecha Poznań byłaby lepsza od tej Chicago Fire. Oczywiście, w Poznaniu nie zarobiłby tyle, ile w USA, ale pod względem finansowym Robert jest już tak ustawiony, że do końca życia nic mu nie zabraknie. Nawet bez tych pieniędzy, jakie zarobi w Chicago Fire.