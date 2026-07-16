Były kompan Lewandowskiego z ataku skrytykował grę Anglii! "Nie rozumiem tego"

Podróżujący do Stanów Zjednoczonych Niemiec nagrał krótką relację, w której skomentował przebieg rywalizacji o finał mundialu. Choć docenił klasę "Albicelestes", to nie potrafił zrozumieć zachowania "Lwów Albionu" po strzeleniu gola na 1:0.

- Argentyna zagrała bardzo dobry mecz. Nie potrafię uwierzyć i zrozumieć, jak Anglia podeszła do tego spotkania, zwłaszcza kiedy prowadzili. Nie rozumiem tego. Zaprosić Argentyńczyków do gry i pozwolić im na posyłanie piłek w pole karne z doskonałych pozycji do dośrodkowań... ale mniejsza z tym - ocenił zszokowany mistrz świata z 2014 roku.

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Zawodnik pochodzący z Weilheim in Oberbayern był wyraźnie zszokowany postawą angielskiej defensywy, która po objęciu prowadzenia oddała inicjatywę przeciwnikom. Nie jest on jednak odosobniony w swojej opinii, ponieważ na selekcjonera "Lwów Albionu", Thomasa Tuchela, spadła w mediach ogromna fala krytyki. Eksperci tacy jak m.in. Michael Owen, czy Gary Lineker zgodnie wytknęli mu zbyt zachowawcze decyzje taktyczne.

Celem podróży 36-latka jest zbliżające się starcie w amerykańskiej lidze MLS, w którym Vancouver Whitecaps zagra na wyjeździe z Chicago Fire. Mecz ten budzi ogromne zainteresowanie kibiców, ponieważ będzie to debiut Roberta Lewandowskiego w drużynie ze stanu Illinois. Byli partnerzy z formacji ofensywnej Bayernu Monachium, tym razem staną po przeciwnych stronach boiska.

Muller nie omieszkał wspomnieć o tym fakcie w opublikowanym materiale.

"Kierunek Chicago! Lewy, jadę do ciebie, do zobaczenia!" - zakończył.

ŁO, Polsat Sport