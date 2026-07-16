Debiut Roberta Lewandowskiego? Relacja na żywo meczu Chicago Fire

Chicago Fire w nocy z czwartku na piątek czasu polskiego zmierzy się z Vancouver Whitecaps. To pierwszy mecz, który Lewandowski mógłby rozegrać w nowym klubie.

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Zawodnikiem kanadyjskiego rywala jest Niemiec Thomas Mueller, z którym Polak przez osiem lat występował w Bayernie.

37-letni napastnik przez ostatnie cztery sezony grał w Barcelonie, z którą nie przedłużył kontraktu. Wcześniej występował m.in. w Bayernie Monachium, Borussii Dortmund i Lechu Poznań.

Według doniesień, Lewandowski będzie zarabiać w Chicago ok. 20 mln dol. za sezon, co ustawi go na drugim miejscu na liście najlepiej opłacanych gwiazd MLS po Lionelu Messim.

Relacja live i wynik na żywo meczu Chicago Fire - Vancouver Whitecaps w nocy z czwartku na piątek. Początek o godzinie 02.30 polskiego czasu.

BS, Polsat Sport, PAP