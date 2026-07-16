MLS: Chicago Fire - Vancouver Whitecaps. Kto wygrał? Jaki wynik?

Saga transferowa związana z Lewandowskim dobiegła końca jakiś czas temu. Polak po odejściu z Barcelony był łączony z przenosinami do Stanów Zjednoczonych i Arabii Saudyjskiej. Mówiło się też o pozostaniu w Europie. Ostatecznie kapitan naszej kadry wybrał ten pierwszy kierunek, a konkretnie Chicago Fire.

Drużyna z miasta o największej amerykańskiej Polonii w USA już w nocy z czwartku na piątek czasu polskiego zagra u siebie z Vancouver Whitecaps w MLS. Niewykluczone, że już w tym spotkaniu zadebiutuje Lewandowski, nawet jeżeli będzie to symboliczne wejście na murawę. Co ciekawe, po drugiej stronie barykady powinien pojawić się jego wieloletni kolega z Bayernu Monachium, Thomas Mueller.

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Chicago po 14 meczach w Konferencji Wschodniej zajmuje trzecie miejsce z bilansem ośmiu zwycięstw, dwóch remisów i czterech porażek. Ekipa z Kanady jest natomiast liderem Konferencji Zachodniej z bilansem dziesięciu zwycięstw, dwóch remisów i dwóch porażek.

Oba zespoły ostatni raz rywalizowały ze sobą 23 marca 2025 roku. Wówczas piłkarze z Chicago wygrali na wyjeździe 3:1.

Chicago Fire - Vancouver Whitecaps. Jaki wynik? Kto wygrał?

Spotkanie Chicago Fire - Vancouver Whitecaps zostało zaplanowane na piątek 17 lipca o godz. 2:30. Wynik tego meczu podamy od razu po jego zakończeniu.

KN, Polsat Sport