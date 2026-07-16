Nagła decyzja! Debiut Lewandowskiego przełożony

Zgodnie z oficjalnym komunikatem klubu, zaplanowany na noc z czwartku na piątek mecz na obiekcie Soldier Field musiał zostać przełożony. Główną przyczyną tej decyzji jest fatalny stan powietrza w rejonie Chicago, spowodowany gęstym dymem napływającym z płonących w Kanadzie lasów. Przedstawiciele amerykańskiej drużyny poinformowali, że rywalizacja z zespołem z Vancouver została przeniesiona na wtorek, 6 października.

"Decyzja została podjęta przy uznaniu zdrowia i bezpieczeństwa kibiców, zawodników, sztabu oraz całego personelu wydarzenia za najwyższy priorytet" - czytamy w oświadczeniu.

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Zmiana terminu została zatwierdzona przez kierownictwo ligi Major League Soccer.

Przesunięcie daty meczu oznacza, że wyczekiwany przez polskich kibiców debiut Roberta Lewandowskiego w nowym klubie został odłożony w czasie, a kapitan reprezentacji Polski będzie musiał poczekać na swój pierwszy występ w barwach Chicago Fire.

Kolejnym terminem, w którym może dojść do debiutu 37-latka, jest 23 lipca o godzinie 1:30 polskiego czasu. Wtedy podopieczni trenera Gregga Berhaltera zagrają w hitowym starciu przeciwko ekipie Lionela Messiego - Interowi Miami.

We wtorek odbyła się oficjalna prezentacja Lewandowskiego jako gracza Fire, z którym podpisał on dwuletni kontrakt po odejściu z Barcelony. Wcześniej występował m.in. w Bayernie Monachium, Borussii Dortmund i Lechu Poznań.

Ze względu na mundial rozgrywki MLS zostały przerwane pod koniec maja i teraz zostają wznowione.

An update on tonight‘s match against Vancouver. #cf97 pic.twitter.com/tVpBd57Hpz — Chicago Fire FC (@ChicagoFire) July 16, 2026

ŁO, Polsat Sport