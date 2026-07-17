Lewandowski spotkał się z przyjacielem z boiska. "Co to był za mecz"
Debiut Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire nie doszedł do skutku. Mecz z Vancouver Whitecaps został przełożony z powodu niebezpiecznych warunków pogodowych. Nie przeszkadzało to jednak Polakowi, by spotkać się z byłym kolegą z szatni Thomasem Muellerem.
Zgodnie z komunikatem klubu, zaplanowany na noc z czwartku na piątek mecz na obiekcie Soldier Field musiał zostać przełożony. Główną przyczyną był fatalny stan powietrza w rejonie Chicago, spowodowany gęstym dymem napływającym z płonących w Kanadzie lasów.
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"Decyzja została podjęta przy uznaniu zdrowia i bezpieczeństwa kibiców, zawodników, sztabu oraz całego personelu wydarzenia za najwyższy priorytet" - można było przeczytać w oświadczeniu.
Tym samym nie doszedł do skutku wyczekiwany debiut w Chicago Fire Roberta Lewandowskiego. Mimo to Polakowi udało się spotkać z przyjacielem z czasów gry w Bayernie Monachium Thomasem Muellerem.
"Co to był za mecz" - napisał żartobliwie były piłkarz Barcelony. "Miło było cię zobaczyć Thomas" - dodał.
Niedługo trzeba było czekać na odpowiedź niemieckiego zawodnika.
"To nie było spotkanie, na które liczyliśmy, ale i tak było przyjemnie. Zawsze miło się spotkać, Robert. Do zobaczenia w październiku" - podsumował.Przejdź na Polsatsport.pl