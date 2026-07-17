Polski siatkarz zwrócił się do Lewandowskiego! "Mamy niedaleko do siebie"

Chicago w polskim kontekście jest wspominane bardzo często w ostatnich dniach. A to za sprawą prezentacji i wyczekiwanego debiutu Lewandowskiego w Chicago Fire i wizyty naszych siatkarzy, którzy rywalizują w Lidze Narodów. Czy jest zatem szansa, aby doszło do wyjątkowego spotkania piłkarza z kadrą Nikoli Grbicia?

- Panie Robercie, zapraszamy serdecznie. Mamy niedaleko od siebie. Myślę, że my sportowcy powinniśmy siebie wspierać. Gdybyśmy mieli więcej czasu, to na pewno byśmy wpadli na jego powitanie lub mecz, który został odwołany, więc może jeszcze się uda. Najpierw to my jednak zapraszamy na nasz mecz, na pewno będą fajne emocje i będzie można zasmakować siatkarskiego sportu - przyznał Nowak.

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Szansa jest spora, ponieważ Biało-Czerwoni zagrają jeszcze trzy mecze w Chicago. W nocy z piątku na sobotę czasu polskiego zmierzą się z Brazylią, następnie zagrają z Francją, a na koniec powalczą z Amerykanami. Dotychczas ograli pewnie Bułgarów bez straty seta.

- Spodziewaliśmy się trudniejszego meczu. Bułgarzy zagrali totalne minimum swojego potencjału, więc czekamy na lepsze emocje i rywali, którzy na pewno postawią nam trudniejsze warunki. My jesteśmy jednak bardzo silną reprezentacją i na pewno przed nami wycieńczające mecze, ale miejmy nadzieję z dobrym skutkiem - skwitował środkowy.

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Rozmowa z Jakubem Nowakiem w załączonym materiale wideo.

Polsat Sport