Oddał numer Lewandowskiemu i... opuścił klub. Najlepszy strzelec MLS zmieni barwy

Robert Lewandowski

Najlepszy strzelec w tym sezonie ligi MLS Belg Hugo Cuypers przejdzie z Chicago Fire do meksykańskiego CF Monterrey. Nowym piłkarzem "Strażaków" jest od niedawna Robert Lewandowski.

Robert Lewandowski w koszulce Chicago Fire
fot: PAP
Robert Lewandowski

Według doniesień medialnych Chicago Fire zgodziło się już na transfer Cuypersa do Monterrey.

 

29-letni napastnik, nazywany tam "Europejską Maszyną do Strzelania Goli", prowadzi w tym sezonie w klasyfikacji strzelców Major League Soccer z 13 golami w zaledwie 11 meczach. Według "The Athletic", za transfer Belga do Monterrey Fire otrzyma 7,5 miliona dolarów plus 500 tys. dol. w dodatkach.

 

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Łącznie Cuypers zdobył 40 bramek w 75 meczach dla Fire od czasu transferu za 12 milionów dolarów w lutym 2024 roku z belgijskiego KAA Gent.

 

Lewandowski, były napastnik Borussii Dortmund, Bayernu Monachium, a w ostatnich czterech latach Barcelony, został piłkarzem klubu z Chicago 29 czerwca.

 

Mógł zadebiutować w miniony czwartek z Vancouver Whitecaps, ale mecz został przełożony ze względu na zły stan powietrza spowodowany dymem, który nadciągnął nad okolicę na skutek pożarów w Kanadzie.

 

W tej sytuacji kolejną okazją będzie zaplanowana na 23 lipca o godz. 1.30 czasu polskiego wyjazdowa potyczka z Interem Miami. Największą gwiazdą tego klubu, jak i całej MLS, jest Lionel Messi. 39-letni Argentyńczyk dotarł jednak do finału mundialu, więc trudno oczekiwać, że praktycznie z marszu wróci do obowiązków klubowych.

PAP
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