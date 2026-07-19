Oddał numer Lewandowskiemu i... opuścił klub. Najlepszy strzelec MLS zmieni barwy

Według doniesień medialnych Chicago Fire zgodziło się już na transfer Cuypersa do Monterrey.

29-letni napastnik, nazywany tam "Europejską Maszyną do Strzelania Goli", prowadzi w tym sezonie w klasyfikacji strzelców Major League Soccer z 13 golami w zaledwie 11 meczach. Według "The Athletic", za transfer Belga do Monterrey Fire otrzyma 7,5 miliona dolarów plus 500 tys. dol. w dodatkach.

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Łącznie Cuypers zdobył 40 bramek w 75 meczach dla Fire od czasu transferu za 12 milionów dolarów w lutym 2024 roku z belgijskiego KAA Gent.

Lewandowski, były napastnik Borussii Dortmund, Bayernu Monachium, a w ostatnich czterech latach Barcelony, został piłkarzem klubu z Chicago 29 czerwca.

Mógł zadebiutować w miniony czwartek z Vancouver Whitecaps, ale mecz został przełożony ze względu na zły stan powietrza spowodowany dymem, który nadciągnął nad okolicę na skutek pożarów w Kanadzie.

W tej sytuacji kolejną okazją będzie zaplanowana na 23 lipca o godz. 1.30 czasu polskiego wyjazdowa potyczka z Interem Miami. Największą gwiazdą tego klubu, jak i całej MLS, jest Lionel Messi. 39-letni Argentyńczyk dotarł jednak do finału mundialu, więc trudno oczekiwać, że praktycznie z marszu wróci do obowiązków klubowych.

PAP