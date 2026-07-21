Kiedy debiut Lewandowskiego w Chicago Fire? O której godzinie? Z kim?

Paweł WyrobekRobert Lewandowski

Wielkimi krokami zbliża się spotkanie, w którym Robert Lewandowski powinien zadebiutować w drużynie Chicago Fire. Kiedy debiut Lewandowskiego w Chicago Fire? O której godzinie pierwszy mecz?

Piłkarz Robert Lewandowski w białej koszulce i czarnych spodenkach na boisku piłkarskim.
fot. PAP/Abaca
Kiedy debiut Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire?

Mowa o spotkaniu, które w nocy ze środy na czwartek zostanie rozegrane w Miami. Podczas poniedziałkowej konferencji przed meczem miejscowego Interu z Chicago Fire nowy trener Lewandowskiego, Gregg Berhalter, w samych superlatywach wyrażał się o postawie Polaka na treningach.

 

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- Wygląda świetnie. Prezentuje cały czas dużą jakość, strzela gole. Na treningach cały czas naciska na pozostałych zawodników, chce pracować jeszcze więcej. Robert jest absolutnym profesjonalistą – powiedział Berhalter.


Dodatkowo za debiutem Lewandowskiego w meczu z Interem Miami przemawia fakt, że pozostał on w zasadzie jedynym napastnikiem w drużynie. Hugo Cuypers, który przed przyjściem polskiego napastnika do MLS grał w drużynie z nr 9 i został najlepszym strzelcem ligi, poprosił o zgodę na odejście z klubu i przenosiny do Meksyku.


Do podpisania umowy Roberta Lewandowskiego z Chicago Fire, obowiązującej do 2028 roku, doszło pod koniec czerwca. Wówczas kończył się czteroletni kontrakt Polaka z Barceloną.

Debiut Lewandowskiego w Chicago Fire. Kiedy? O której godzinie?

Kiedy debiut Lewandowskiego w Chicago Fire? W nocy z środy na czwartek, o godzinie 1:30 polskiego czasu, Chicago Fire zagra na wyjeździe z Interem Miami. W tym spotkaniu prawdopodobnie od pierwszych minut wystąpi Robert Lewandowski.


Trener gości, Gregg Berhalter zapowiedział, że to, ile czasu na boisku spędzi Lewandowski, będzie uzależnione od jego ogólnej dyspozycji.

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