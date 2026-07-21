Lewandowski i... plejada gwiazd! Co za ujęcia!

W niedzielny wieczór odbył się finał MŚ 2026, w którym Hiszpania wygrała z Argentyną po dogrywce 1:0. Na trybunach zasiadło wiele znanych osób. Wśród nich znalazł się m.in. kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski.

ZOBACZ TAKŻE: Ronaldo nie ma wątpliwości. "Oni z łatwością wygrają finał MŚ 2026"

To żadna nowość, że mistrzostwa świata przyciągają celebrytów. W trakcie całego turnieju przewinęło się mnóstwo gwiazd z pierwszych stron gazet oraz czołówek portali sportowych i nie tylko. Na finale sław pojawiło się jednak najwięcej.

Gdy emocje nieco opadły, kadrami z pobytu na MŚ oraz w Nowym Jorku postanowił pochwalić się i Lewandowski. 37-latek opublikował na Instagramie kilka zdjęć. Na fotografiach pojawili się m.in. byli wielcy brazylijscy piłkarze Ronaldo i Ronaldinho oraz jeden z najlepszych tenisistów w historii - Novak Djokovic.

Warto dodać, że przed paroma dniami odbyła się oficjalna prezentacja Lewandowskiego w USA. Polak od przyszłego sezonu będzie bronił barw Chicago Fire.

KP, Polsat Sport