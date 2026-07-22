Inter Miami - Chicago Fire. Kto wygrał? Wynik meczu
Na ten moment czekało wielu kibiców w Polsce i na świecie. W nocy ze środy na czwartek czasu polskiego przed szansą debiutu w nowych barwach stanie Robert Lewandowski. Jego Chicago Fire zmierzy się z Interem Miami w ramach rozgrywek Major League Soccer. Jaki wynik spotkania? Kto wygrał ten mecz?
Saga transferowa związana z Lewandowskim dobiegła końca jakiś czas temu. Polak po odejściu z Barcelony był łączony z przenosinami do Stanów Zjednoczonych i Arabii Saudyjskiej. Mówiło się też o pozostaniu w Europie. Ostatecznie kapitan naszej kadry wybrał ten pierwszy kierunek, a konkretnie Chicago Fire.
ZOBACZ TAKŻE: Plebiscyt rozstrzygnięty! Znamy nazwisko najlepszego piłkarza MŚ 2026
Drużyna z miasta o największej amerykańskiej Polonii w USA już w zeszłym tygodniu miała zagrać u siebie z Vancouver Whitecaps w MLS. Mecz został jednak przełożony ze względu na zły stan powietrza spowodowany dymem, który nadciągnął nad okolicę wskutek pożarów w Kanadzie.
Debiut "Lewego" w barwach Chicago Fire prawdopodobnie nastąpi w starciu z Interem Miami, którego największą gwiazdą jest Lionel Messi. Wiadomo jednak, że legendarny Argentyńczyk nie pojawi się na boisku.
Oba zespoły rywalizowały ze sobą 10 razy. Pięciokrotnie triumfowało Fire, trzykrotnie Inter, a dwa spotkania zakończyły się remisem.
Inter Miami - Chicago Fire. Jaki wynik? Kto wygrał?
Mecz Inter Miami - Chicago Fire został zaplanowany w nocy z środy na czwartek, o godzinie 1:30 polskiego czasu. Wynik spotkania zostanie zamieszczony w tekście tuż po zakończeniu gry.Przejdź na Polsatsport.pl