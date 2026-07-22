Inter Miami - Chicago Fire. Kto wygrał? Wynik meczu

Saga transferowa związana z Lewandowskim dobiegła końca jakiś czas temu. Polak po odejściu z Barcelony był łączony z przenosinami do Stanów Zjednoczonych i Arabii Saudyjskiej. Mówiło się też o pozostaniu w Europie. Ostatecznie kapitan naszej kadry wybrał ten pierwszy kierunek, a konkretnie Chicago Fire.

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Drużyna z miasta o największej amerykańskiej Polonii w USA już w zeszłym tygodniu miała zagrać u siebie z Vancouver Whitecaps w MLS. Mecz został jednak przełożony ze względu na zły stan powietrza spowodowany dymem, który nadciągnął nad okolicę wskutek pożarów w Kanadzie.

Debiut "Lewego" w barwach Chicago Fire prawdopodobnie nastąpi w starciu z Interem Miami, którego największą gwiazdą jest Lionel Messi. Wiadomo jednak, że legendarny Argentyńczyk nie pojawi się na boisku.

Oba zespoły rywalizowały ze sobą 10 razy. Pięciokrotnie triumfowało Fire, trzykrotnie Inter, a dwa spotkania zakończyły się remisem.

Inter Miami - Chicago Fire. Jaki wynik? Kto wygrał?

Mecz Inter Miami - Chicago Fire został zaplanowany w nocy z środy na czwartek, o godzinie 1:30 polskiego czasu. Wynik spotkania zostanie zamieszczony w tekście tuż po zakończeniu gry.

KP, Polsat Sport