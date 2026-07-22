MLS: Inter Miami - Chicago Fire. Relacja live i wynik na żywo

Robert Lewandowski

Inter Miami - Chicago Fire to spotkanie 16. kolejki MLS. Szansę na debiut w barwach gości ma Robert Lewandowski. Relacja live i wynik na żywo meczu Inter Miami - Chicago Fire na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 1:30 czasu polskiego ze środy na czwartek.

Robert Lewandowski ma szansę na debiut w barwach nowego zespołu. Jego Chicago Fire w ramach 16. kolejki mierzy się z Interem Miami.

 

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Zawodnikiem ekipy z Florydy jest natomiast Lionel Messi. Argentyńczyk nie wystąpi jednak w tym spotkaniu, ponieważ dopiero co zakończył udział w mundialu.

 

Poprzednio drużyny Interu i Chicago rywalizowały w zeszłym sezonie. 1 października ubiegłego roku lepsi na wyjeździe okazali się "Faceci w Czerwieni.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Inter Miami - Chicago Fire na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 1:30 czasu polskiego ze środy na czwartek.

Polsat Sport
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