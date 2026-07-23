Lewandowski zadebiutuje! Znamy składy na mecz Inter Miami - Chicago Fire

Mecz zaplanowano na godzinę 1:30 w nocy ze środy na czwartek czasu polskiego na Nu Stadium na Florydzie. Zgodnie z opublikowanymi wyjściowymi składami, Polak rozpocznie to spotkanie od pierwszej minuty. Będzie to jego pierwszy występ w barwach Chicago Fire po tym, jak pod koniec czerwca wygasł jego kontrakt z Barceloną.

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Oprócz kapitana reprezentacji Polski w podstawowej jedenastce gości znalazł się m.in. Jonathan Bamba, który w przeszłości reprezentował barwy takich klubów jak LOSC Lille czy Celta Vigo.

Po drugiej stronie boiska również nie zabraknie gwiazd. Mimo że Lionel Messi nie pojawi się na placu gry z powodu regeneracji po niedawno zakończonych mistrzostwach świata, od pierwszej minuty w zespole gospodarzy wystąpi Luis Suarez, była gwiazda Barcelony i Liverpoolu, a także Sergio Reguilon, były zawodnik Tottenhamu Hotspur.

Przypomnijmy, że Lewandowski podpisał z klubem z Chicago kontrakt obowiązujący do 2028 roku.

Składy na mecz Inter Miami - Chicago Fire:

Inter: Rocco Novo Rios - Facundo Mura, Ian Fray, Micael, Sergio Reguilon - David Ruiz, Yannick Bright, Telasco Segovia - Mateo Silvetti, German Berterame, Luis Suarez.

Fire: Chris Brady - Jonathan Dean, Jack Elliott, Joel Waterman, Andrew Gutman - Anton Jonsson Saletros, Dje D'Avilla - Philip Zinckernagel, Jonathan Bamba, Maren Haile-Selassie - Robert Lewandowski.

ŁO, Polsat Sport