Lewandowski zadebiutuje! Znamy składy na mecz Inter Miami - Chicago Fire

Robert Lewandowski

Poznaliśmy wyjściowe składy na spotkanie 16. kolejki MLS, w którym Inter Miami zmierzy się z Chicago Fire. W podstawowej "jedenastce" gości znalazł się Robert Lewandowski, co zwiastuje jego wyczekiwany debiut w nowych barwach. Na murawie zabraknie natomiast m.in. Lionela Messiego.

Piłkarz w białej koszulce bez rękawów i czarnych spodenkach na boisku.
fot: PAP
Robert Lewandowski

Mecz zaplanowano na godzinę 1:30 w nocy ze środy na czwartek czasu polskiego na Nu Stadium na Florydzie. Zgodnie z opublikowanymi wyjściowymi składami, Polak rozpocznie to spotkanie od pierwszej minuty. Będzie to jego pierwszy występ w barwach Chicago Fire po tym, jak pod koniec czerwca wygasł jego kontrakt z Barceloną.

 

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Oprócz kapitana reprezentacji Polski w podstawowej jedenastce gości znalazł się m.in. Jonathan Bamba, który w przeszłości reprezentował barwy takich klubów jak LOSC Lille czy Celta Vigo.

 

Po drugiej stronie boiska również nie zabraknie gwiazd. Mimo że Lionel Messi nie pojawi się na placu gry z powodu regeneracji po niedawno zakończonych mistrzostwach świata, od pierwszej minuty w zespole gospodarzy wystąpi Luis Suarez, była gwiazda Barcelony i Liverpoolu, a także Sergio Reguilon, były zawodnik Tottenhamu Hotspur.

 

Przypomnijmy, że Lewandowski podpisał z klubem z Chicago kontrakt obowiązujący do 2028 roku.

 

Składy na mecz Inter Miami - Chicago Fire:

 

Inter: Rocco Novo Rios - Facundo Mura, Ian Fray, Micael, Sergio Reguilon - David Ruiz, Yannick Bright, Telasco Segovia - Mateo Silvetti, German Berterame, Luis Suarez.

 

Fire: Chris Brady - Jonathan Dean, Jack Elliott, Joel Waterman, Andrew Gutman - Anton Jonsson Saletros, Dje D'Avilla - Philip Zinckernagel, Jonathan Bamba, Maren Haile-Selassie - Robert Lewandowski.

ŁO, Polsat Sport
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CHICAGO FIREINTER MIAMIMLSPIŁKA NOŻNAROBERT LEWANDOWSKI
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