Lewandowski nie gryzł się w język po porażce. "Nic nie tworzy się z dnia na dzień"

- To był pierwszy mecz, więc spokojnie. Wszystko po kolei. W piłce nożnej nic nie tworzy się z dnia na dzień czy z tygodnia na tydzień. Trochę tego czasu na pewno będzie potrzeba, żeby się wkomponować - powiedział Robert Lewandowski.

ZOBACZ TAKŻE: Pierwsze koty za płoty! Tak wyglądał debiut Lewandowskiego w MLS (ZDJĘCIA)

Debiutancki mecz po transferze Lewandowskiego drużyna z Chicago miała rozegrać w miniony czwartek. Spotkanie zostało jednak przełożone ze względu na zły stan powietrza spowodowany dymem, który nadciągnął nad okolicę wskutek pożarów w Kanadzie. Zaległość zostanie nadrobiona 6 października.

- Przed meczem wiedziałem, że mogę rozegrać maksymalnie 45-60 minut. Po jednym tygodniu, niespełna 10 dniach, potrzebuję oczywiście więcej czasu, by być gotowy - stwierdził nasz rodak.

Środowe spotkanie zaczęło się od konsternacji w szeregach gospodarzy: w 18. minucie Jamajczyk Ian Fray podał do swojego bramkarza Rocco Riosa Novo, a argentyński bramkarz w niegroźnej sytuacji nie trafił w piłkę i ta wtoczyła się do bramki. Jednak dziewięć minut później z rzutu karnego do wyrównania doprowadził Urugwajczyk Luis Suarez, pełniący tego dnia rolę kapitana pod nieobecność odpoczywającego po mistrzostwach świata Argentyńczyka Lionela Messiego. Ten sam piłkarz dał gospodarzom prowadzenie w 51. minucie. W 63. Lewandowski opuścił boisko, a zastąpił go reprezentant Finlandii Robin Lod.

Wydawało się, że remis dla gości uratował Puso Dithejane z RPA (67.), ale w końcówce o zwycięstwie gospodarzy przesądził Preston Plambeck (87.). Chicago Fire jest na trzecim miejscu w tabeli Konferencji Wschodniej z dorobkiem 26 punktów. Inter, który rozegrał o jedno spotkanie więcej, jest drugi - 34 pkt, a prowadzi Nashville SC - 36 pkt. Lider może powiększyć dorobek po trwającym spotkaniu z CF Montreal, którego piłkarzem jest Dawid Bugaj.

Po meczu Lewandowski skomentował pogodę, jaka towarzyszyła spotkaniu w Miami.

- Wilgotność była tak duża, że tego nie da się porównać. W takich warunkach rzadko kiedy się gra. Pod tym względem ciężko to ocenić. Ta wilgotność była odczuwalna, ja sam ją odczuwałem. Na pewno był więc dzisiaj okres adaptacji do warunków. Nie wiem, czy na innych stadionach i w innych miastach będzie podobnie. Wiadomo, że jest to okres, gdy jest najcieplej - opowiedział po swoim debiucie 37-latek.

Polak dołączył do Fire 29 czerwca po czterech sezonach spędzonych w Barcelonie. Wcześniej był też piłkarzem m.in. Bayernu Monachium, Borussii Dortmund i Lecha Poznań.

MS, PAP