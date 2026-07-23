Pierwsze koty za płoty! Tak wyglądał debiut Lewandowskiego w MLS (ZDJĘCIA)

Pierwszy mecz po transferze Lewandowskiego drużyna z Chicago miała rozegrać w miniony czwartek. Spotkanie zostało jednak przełożone ze względu na zły stan powietrza spowodowany dymem, który nadciągnął nad okolicę wskutek pożarów w Kanadzie.

Debiutem "Lewego" było więc spotkanie przeciwko drugiej ekipie w tabeli Konferencji Wschodniej MLS - Interowi Miami. Największa gwiazda tej drużyny, Lionel Messi, nie zagrał w tym meczu z powodu odpoczynku po niedawno zakończonym mundialu w USA, Meksyku i Kanadzie.

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Spotkanie było bardzo wyrównane i zakończyło się wynikiem 3:2 dla gospodarzy. Kapitan reprezentacji Polski zagrał 63 minuty, po czym został zmieniony.

Najlepszym zawodnikiem meczu wybrany został gracz Interu, Luis Suarez. Były napastnik Barcelony i Liverpoolu strzelił dwa gole, a przy trzecim miał bardzo duży udział, bo to właśnie jego strzał dobił Preston Plambeck.

Polak nie wpisał się na listę strzelców i na kolejną okazję będzie musiał poczekać do niedzieli, 26 lipca. Wtedy "The Fire" zmierzą się z New York City FC. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 1:30.

Debiut Lewandowskiego w Chicago Fire! Tak Polak przywitał się z MLS Zobacz galerię

ŁO, Polsat Sport