Pierwsze koty za płoty! Tak wyglądał debiut Lewandowskiego w MLS (ZDJĘCIA)

Robert Lewandowski

Robert Lewandowski zadebiutował w lidze MLS. Jego Chicago Fire przegrało z Interem Miami 2:3. Polak spędził na boisku 63 minuty, po czym został zmieniony. W swoim pierwszym spotkaniu w nowych barwach 37-latek nie wpisał się na listę strzelców.

Pierwszy mecz po transferze Lewandowskiego drużyna z Chicago miała rozegrać w miniony czwartek. Spotkanie zostało jednak przełożone ze względu na zły stan powietrza spowodowany dymem, który nadciągnął nad okolicę wskutek pożarów w Kanadzie.

 

Debiutem "Lewego" było więc spotkanie przeciwko drugiej ekipie w tabeli Konferencji Wschodniej MLS - Interowi Miami. Największa gwiazda tej drużyny, Lionel Messi, nie zagrał w tym meczu z powodu odpoczynku po niedawno zakończonym mundialu w USA, Meksyku i Kanadzie.

 

ZOBACZ TAKŻE: Ściągnęli kolejną gwiazdę! Ogłoszenie na godziny przed meczem z klubem Lewandowskiego

 

Spotkanie było bardzo wyrównane i zakończyło się wynikiem 3:2 dla gospodarzy. Kapitan reprezentacji Polski zagrał 63 minuty, po czym został zmieniony.

 

Najlepszym zawodnikiem meczu wybrany został gracz Interu, Luis Suarez. Były napastnik Barcelony i Liverpoolu strzelił dwa gole, a przy trzecim miał bardzo duży udział, bo to właśnie jego strzał dobił Preston Plambeck.

 

Polak nie wpisał się na listę strzelców i na kolejną okazję będzie musiał poczekać do niedzieli, 26 lipca. Wtedy "The Fire" zmierzą się z New York City FC. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 1:30.

 

ŁO, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
CHICAGO FIREINTER MIAMIMLSPIŁKA NOŻNAROBERT LEWANDOWSKI
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Roman Kosecki: Robert Lewandowski to fenomen, nasze dobro narodowe
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 