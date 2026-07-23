Pierwsze koty za płoty! Tak wyglądał debiut Lewandowskiego w MLS (ZDJĘCIA)
Robert Lewandowski zadebiutował w lidze MLS. Jego Chicago Fire przegrało z Interem Miami 2:3. Polak spędził na boisku 63 minuty, po czym został zmieniony. W swoim pierwszym spotkaniu w nowych barwach 37-latek nie wpisał się na listę strzelców.
Pierwszy mecz po transferze Lewandowskiego drużyna z Chicago miała rozegrać w miniony czwartek. Spotkanie zostało jednak przełożone ze względu na zły stan powietrza spowodowany dymem, który nadciągnął nad okolicę wskutek pożarów w Kanadzie.
Debiutem "Lewego" było więc spotkanie przeciwko drugiej ekipie w tabeli Konferencji Wschodniej MLS - Interowi Miami. Największa gwiazda tej drużyny, Lionel Messi, nie zagrał w tym meczu z powodu odpoczynku po niedawno zakończonym mundialu w USA, Meksyku i Kanadzie.
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Spotkanie było bardzo wyrównane i zakończyło się wynikiem 3:2 dla gospodarzy. Kapitan reprezentacji Polski zagrał 63 minuty, po czym został zmieniony.
Najlepszym zawodnikiem meczu wybrany został gracz Interu, Luis Suarez. Były napastnik Barcelony i Liverpoolu strzelił dwa gole, a przy trzecim miał bardzo duży udział, bo to właśnie jego strzał dobił Preston Plambeck.
Polak nie wpisał się na listę strzelców i na kolejną okazję będzie musiał poczekać do niedzieli, 26 lipca. Wtedy "The Fire" zmierzą się z New York City FC. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 1:30.
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