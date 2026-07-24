Świetne wieści dla Lewandowskiego. Klub właśnie to ogłosił

Cuypers znajduje się w bardzo wysokiej formie i do momentu przyjścia Lewandowskiego był czołowym napastnikiem Chicago Fire. Wystarczy powiedzieć, że Belg zdobył aż 13 bramek w 11 meczach tego sezonu, będąc czołowym strzelcem MLS.

Było jednak jasne, że po transferze Polaka, Cuypers będzie musiał pogodzić się z rolą drugiego napastnika. Belg oddał nawet Lewandowskiemu koszulkę z numerem "9". Niedługo później sam poprosił o zmianę pracodawcy i zasilił szeregi Monterrey FC. Tym samym Polak stracił poważnego konkurenta w walce o skład.

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Co ciekawe, szkoleniowiec Chicago Fire, Greg Berhalter zasugerował, że w miał w planach wystawiać w wyjściowej jedenastce obu napastników, doceniając formę Belga. Amerykanin zrozumiał jednak decyzję swojego byłego podopiecznego.

"Takie decyzje nigdy nie są łatwe, ale to był właściwy ruch zarówno dla Hugo, jak i dla klubu. Jego kontrakt dobiegał końca, więc czuliśmy, że to dobry moment, aby wykorzystać okazję i stworzyć jeszcze większą elastyczność w drużynie, kontynuując inwestowanie w skład, aby zbudować wyrównany zespół teraz i na przyszłość" - przyznał.

Chicago Fire zdążyło już podziękować Cuypersowi za występy. Nowa drużyna Lewandowskiego kolejny mecz zagra 26 lipca z New York City FC.

Debiut Lewandowskiego w Chicago Fire! Tak Polak przywitał się z MLS Zobacz galerię

Polsat Sport