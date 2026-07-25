MLS: New York City FC - Chicago Fire. Relacja live i wynik na żywo online

Robert Lewandowski

New York City FC - Chicago Fire to spotkanie 17. kolejki amerykańskiej ligi MLS. Oczy polskich kibiców będą zwrócone na drużynę gości, w barwach której od niedawna występuje Robert Lewandowski. Relacja live i wynik na żywo meczu New York City FC - Chicago Fire na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 1:30.

Zespół trenera Gregga Berhaltera przegrał w meczu 16. kolejki z Interem Miami 2:3. W barwach "The Fire" zadebiutował Robert Lewandowski. Polak przebywał na boisku 63 minuty i nie wpisał się na listę strzelców, po czym został zmieniony.

 

Ekipa ze stanu Illinois zajmuje trzecie miejsce w tabeli Konferencji Wschodniej - wyprzedzają ją jedynie wcześniej wspomniana drużyna z Miami, a także świetnie spisujące się w pierwszej połowie sezonu Nashville SC.

 

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Nowojorczycy zajmują szóste miejsce w zestawieniu zespołów ze Wschodu, mając na koncie 22 punkty. Największą gwiazdą tego klubu jest Argentyńczyk Agustin Ojeda, który strzelił w tym sezonie cztery gole, zaliczył trzy asysty i jak dotąd nie opuścił żadnego spotkania swojej drużyny.

 

W poprzednim starciu pomiędzy tymi zespołami padł wynik 3:1 dla New York City FC.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu New York City FC - Chicago Fire na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 1:30.

ŁO, Polsat Sport
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CHICAGO FIREMLSNEW YORK CITY FCPIŁKA NOŻNAROBERT LEWANDOWSKI

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