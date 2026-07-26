Co z formą Lewandowskiego? Trener Chicago Fire zabrał głos

Robert Lewandowski ma za sobą dwa spotkania jako zawodnik Chicago Fire. Najpierw rozegrał godzinę w starciu z Interem Miami, a w nocy z soboty na niedzielę spędził na murawie drugą połowę meczu z New York City FC. Ekipa Polaka zanotowała dwie porażki.

ZOBACZ TAKŻE: Dwa gole Polaka w MLS! Co za występ

- Tak naprawdę chodzi o to, żeby wszystko poukładać. Chcemy znaleźć układ, w którym Robert ma największy wpływ na grę, zobaczyć jak możemy być solidni w defensywie z nim w składzie i jak będziemy pressować. Celowo nie wystawiliśmy go w pierwszej połowie meczu w Nowym Jorku, ponieważ chcieliśmy ograniczyć liczbę minut, które rozegra, po tych 60 minutach w środę. Kontrolujemy jego czas gry, adaptujemy się do nowej sytuacji - wyjaśnił na konferencji prasowej trener Chicago Fire Gregg Berhalter.

Amerykanin twierdzi, że potrzeba czasu, aby Lewandowski zaaklimatyzował się w nowej drużynie.

- Uważam, że wraz z budowaniem chemii między zawodnikami, gdy zaczną lepiej rozumieć swoje ruchy, wiedzieć, gdzie się znajdują, jakie przestrzenie zajmować i gdzie możemy dogrywać piłkę do Roberta, wszystko zacznie się układać. To bardzo wczesna faza. Mamy wobec Roberta wysokie oczekiwania - tak samo, jak wy, jak wszyscy. Potrzebujemy jednak trochę cierpliwości i zrozumienia, na jakim etapie obecnie on się znajduje - ocenił.

Berhalter wierzy jednak w polskiego napastnika.

- Nie grał przez siedem tygodni i teraz stopniowo wraca do formy. Wszyscy mocno wierzymy, że osiągnie swój poziom - dodał.

Lewandowski kolejną szansę na premierowego gola w barwach Chicago Fire będzie miał w nocy z 1 na 2 sierpnia. Jego zespół zmierzy się na własnym stadionie z Charlotte FC.

Polsat Sport