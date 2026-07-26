Co za gest Roberta Lewandowskiego! Nie zapomniał o polskich kibicach
Robert Lewandowski zaliczył drugi występ w barwach Chicago Fire. Polak spędził na murawie 45 minut w przegranym 1:3 wyjazdowym starciu z New York City FC. 37-latka na trybunach wspierali rodacy, o których nie zapomniał po meczu.
MLS po przerwie nabiera rozpędu. To także nowy "dom" dla Roberta Lewandowskiego, który tego lata zamienił Barcelonę na Chicago Fire.
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W nocy z soboty na niedzielę jego ekipa mierzyła się z New York City FC. Polski napastnik rozpoczął spotkanie na ławce rezerwowych, a na murawie pojawił się w 46. minucie.
Lewandowski nie wpisał się na listę strzelców. Chicago musiało uznać wyższość przeciwników wynikiem 1:3, a wszystkie gole padły w pierwszej części rywalizacji.
Mimo niekorzystnego rezultatu, Lewandowski zachował się z klasą. Na trybunach w Nowym Jorku wspierało go bowiem wielu polskich kibiców. Po spotkaniu 37-latek podszedł do sektora, na którym znajdowali się jego rodacy i podziękował im za doping.
Dla Lewandowskiego był to drugi mecz w barwach Chicago Fire i druga porażka. Wcześniej "Strażacy" ulegli 2:3 Interowi Miami, również na wyjeździe.
Udany występ w MLS zanotował natomiast reprezentujący Dynamo Houston Mateusz Bogusz. Polak zdobył dwa gole, a jego ekipa triumfowała 3:0.Przejdź na Polsatsport.pl