Co za gest Roberta Lewandowskiego! Nie zapomniał o polskich kibicach

Robert Lewandowski

Robert Lewandowski zaliczył drugi występ w barwach Chicago Fire. Polak spędził na murawie 45 minut w przegranym 1:3 wyjazdowym starciu z New York City FC. 37-latka na trybunach wspierali rodacy, o których nie zapomniał po meczu.

Robert Lewandowski w czerwonej koszulce Chicago Fire na boisku piłkarskim.
fot. AFP, x.com
Robert Lewandowski nie zapomniał o polskich kibicach

MLS po przerwie nabiera rozpędu. To także nowy "dom" dla Roberta Lewandowskiego, który tego lata zamienił Barcelonę na Chicago Fire.

 

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W nocy z soboty na niedzielę jego ekipa mierzyła się z New York City FC. Polski napastnik rozpoczął spotkanie na ławce rezerwowych, a na murawie pojawił się w 46. minucie.

 

Lewandowski nie wpisał się na listę strzelców. Chicago musiało uznać wyższość przeciwników wynikiem 1:3, a wszystkie gole padły w pierwszej części rywalizacji.

 

Mimo niekorzystnego rezultatu, Lewandowski zachował się z klasą. Na trybunach w Nowym Jorku wspierało go bowiem wielu polskich kibiców. Po spotkaniu 37-latek podszedł do sektora, na którym znajdowali się jego rodacy i podziękował im za doping.

 

 

Dla Lewandowskiego był to drugi mecz w barwach Chicago Fire i druga porażka. Wcześniej "Strażacy" ulegli 2:3 Interowi Miami, również na wyjeździe.

 

Udany występ w MLS zanotował natomiast reprezentujący Dynamo Houston Mateusz Bogusz. Polak zdobył dwa gole, a jego ekipa triumfowała 3:0.

Polsat Sport
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