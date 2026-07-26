Co za gest Roberta Lewandowskiego! Nie zapomniał o polskich kibicach

MLS po przerwie nabiera rozpędu. To także nowy "dom" dla Roberta Lewandowskiego, który tego lata zamienił Barcelonę na Chicago Fire.

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W nocy z soboty na niedzielę jego ekipa mierzyła się z New York City FC. Polski napastnik rozpoczął spotkanie na ławce rezerwowych, a na murawie pojawił się w 46. minucie.

Lewandowski nie wpisał się na listę strzelców. Chicago musiało uznać wyższość przeciwników wynikiem 1:3, a wszystkie gole padły w pierwszej części rywalizacji.

Mimo niekorzystnego rezultatu, Lewandowski zachował się z klasą. Na trybunach w Nowym Jorku wspierało go bowiem wielu polskich kibiców. Po spotkaniu 37-latek podszedł do sektora, na którym znajdowali się jego rodacy i podziękował im za doping.

To be fair, Lewandowski played the second half and afterwards ran over to thank the legion of Polish fans in the corner, and give away his shirt. pic.twitter.com/vIDTpYlVdF — Scotty Hockey (@ScottyHockey) July 26, 2026

Dla Lewandowskiego był to drugi mecz w barwach Chicago Fire i druga porażka. Wcześniej "Strażacy" ulegli 2:3 Interowi Miami, również na wyjeździe.

Udany występ w MLS zanotował natomiast reprezentujący Dynamo Houston Mateusz Bogusz. Polak zdobył dwa gole, a jego ekipa triumfowała 3:0.

Polsat Sport